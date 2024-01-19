Характеристики ракеты П-35: что известно о четырехтонном оружии

Россия применяет в войне против Украины разное оружие, в том числе ракеты разного типа. РФ имеет на вооружении много ракет, которые родом еще из СССР.
Одна из таких ракет — противокорабельная ракета П-35. Мы расскажем, что о ней известно и каковы ее характеристики.
Противокорабельная ракета П-35 имеет длину 10 м и стартовый вес 4 т. Разработкой этой ракеты занимались в 1950-х годах, а приняли на вооружение в 1962 году, сообщает Defense Express.
Эту ракету используют в стационарном комплексе Утес, который также называется Объект-100. Это подземный объект, расположенный возле Балаклавы.
Последнюю версию модернизации П-35 приняли на вооружение в 1982 году. Дальность ее применения составляет до 300 км, а, например, в версии 3М44 может достичь даже 460 км. Скорость — до 1800 км/ч, размер боевой части — до 930 кг.
Ракета имеет инерциальную систему наведения на маршевом участке и включение активной радиолокационной головки самонаведения на конечной.
Общие характеристики ракеты П-35:
Россия также имеет на вооружении сверхзвуковые ракеты. Ранее мы рассказывали о характеристиках сверхзвуковой ракеты Кинжал.
Фото: Wikipedia
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