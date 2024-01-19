Война в Украине

Характеристики ракеты П-35: что известно о четырехтонном оружии

Богдана Макалюк, журналист сайта 19 января 2024, 16:30
П-35: характеристики ракети, якою РФ вперше вдарила по Україні

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