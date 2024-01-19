Характеристики ракети П-35: що відомо про чотиритонну зброю

Росія застосовує у війні проти України різну зброю, зокрема ракети різного типу. РФ має на озброєнні багато ракет, які навіть родом ще з СРСР.

Одна з таких ракет — протикорабельна ракета П-35. Ми розповімо, що про неї відомо та які її характеристики.

Ракета П-35: що це за ракета

Протикорабельна ракета П-35 має довжину 10 м та стартову вагу 4 т. Розробкою цієї ракети займалися у 1950-х роках, а прийняли на озброєння у 1962 році, повідомляє Defense Express.

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Цю ракету використовують у стаціонарному комплексі Утес, який має ще іншу назву Объект-100. Це підземний об’єкт, який розміщений біля Балаклави.

Останню версію модернізації П-35 взяли на озброєння у 1982 році. Дальність її застосування складає до 300 км, а, наприклад, у версії 3М44 може сягнути навіть до 460 км. Швидкість — до 1800 км/год, розмір бойової частини — до 930 кг.

Ракета має інерціальну систему наведення на маршовій ділянці та вмикання активної радіолокаційної головки самонаведення на кінцевій.

Загальні характеристики ракети П-35:

максимальна дальність — до 400 км;

довжина — 10 м;

розмах крил — 2,6 м;

висота — 1,5 м;

маса порожньої ракети — 2330 кг;

стартова маса ракети — 4500 кг;

паливо — гас.

Росія також має на озброєнні надзвукові ракети. Раніше ми розповідали про характеристики надзвукової ракети Кинджал.

Фото: Wikipedia

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