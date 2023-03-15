Военное подразделение только из женщин? В ВСУ ответили, возможно ли это

Украинские женщины уже давно стали символом несокрушимости и борьбы. Вместе с мужчинами они держат оборону на фронте, спасают жизнь, волонтерят и работают на других фронтах ради победы. По состоянию на ноябрь 2022 года в ВСУ проходили службу и работали 59 786 женщин.

Мужчины в армии оберегают женщин, но при этом они на равных. Сейчас женщины могут быть на одинаковых должностях с мужчинами и выполнять одинаковые задания. Впрочем, иногда женщины все еще сталкиваются с устаревшей системой, которая не позволяет им развиваться в армии. Поэтому женщины-военнослужащие задумались, можно ли создать подразделения, где будут только женщины.

Подразделение ВСУ исключительно из женщин: возможно ли это

В Вооруженных силах Украины положительно отреагировали на идею создания отдельного боевого подразделения, которое будет состоять только из женщин. Об этом рассказал спикер ВСУ Богдана Сеник в запросе от hromadske.

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— Создание женского боевого подразделения в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях окажет положительное влияние на развитие Вооруженных сил Украины, обеспечит доступ к должностям женщинам и предоставит возможность и равенство прав по прохождению ими военной службы, — говорится в сообщении.

Военная морской пехоты Ярина Черногуз предложила создать разведывательный, аэроразведывательный, саперный, снайперский, минометный взвод или артиллерийскую батарею для военнослужащих.

В ВСУ такое предложение назвали “приемлемым после прохождения ими соответствующей профессиональной подготовки”.

Военная подчеркивала, что физическая подготовка женщины отличается от мужской — например, она может бежать медленнее. Женщинам часто сложно попасть в боевую роту. В подразделении, где были бы только женщины, они могли бы быть на одном уровне.

Ранее мы рассказывали историю одной из первых женщин в ВСУ старшего лейтенанта Ольги.

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