Война в Украине

Военное подразделение только из женщин? В ВСУ ответили, возможно ли это

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 марта 2023, 14:00
Підрозділ ЗСУ виключно з жінок: чи можливо це — відповідь ЗСУ
Фото: Facebook

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