Військовий підрозділ лише з жінок? У ЗСУ відповіли, чи можливо це

Українські жінки вже давно стали символом незламності та нескореності. Разом з чоловіками вони тримають оборону на фронті, рятують життя, волонтерять та працюють на інших фронтах заради перемоги. Станом на листопад 2022 року у ЗСУ проходили службу та працювали 59 786 жінок.

Чоловіки в армії оберігають жінок, але при цьому вони на рівних. Зараз жінки мають змогу бути на однакових посадах з чоловіками та виконувати однакові завдання.

Утім, інколи жінки все ще стикаються із застарілою системою, яка не дає їм розвиватися в армії. Тож військовослужбовиці замислилися над тим, чи можна створити підрозділи, де будуть лише жінки.

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У Збройних силах України схвально відреагували на ідею створення окремого бойового підрозділу, який складатиметься лише з жінок. Про це розповів речник ЗСУ Богдан Сеник на запит hromadske.

— Створення жіночого бойового підрозділу у Збройних силах України та інших військових формуваннях позитивно вплине на розвиток Збройних сил України, забезпечить доступ до посад жінкам та надасть можливість і рівність прав щодо проходження ними військової служби, — йдеться у повідомленні.

Військова морської піхоти Ярина Чорногуз запропонувала створити розвідувальний, аеророзвідний, саперний, снайперський, мінометний взводи чи артилерійську батарею для військовослужбовиць.

У ЗСУ таку пропозицію назвали “прийнятною після проходження ними відповідної фахової підготовки”.

Військова наголошувала, що фізична підготовка жінки відрізняється від чоловічої — наприклад, вона може бігти повільніше. Жінкам часто складно потрапити до бойової роти. У підрозділі, де були б лише жінки, вони могли б бути на одному рівні.

Раніше ми розповідали історію однієї з перших жінок у ЗСУ старшої лейтенантки Ольги.

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