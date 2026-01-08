ПВО Raven и Gravehawk: что известно о британских системах

Великобритания официально подтвердила передачу Украине новых зенитно-ракетных комплексов Raven и Gravehawk, что значительно усилит возможности Вооруженных сил Украины в борьбе с российскими воздушными угрозами.

Читайте в материале, что известно об этих системах и как они способны усилить безопасность украинского неба.

ПВО Raven и Gravehawk: какие системы нам передала Великобритания

Система Raven — это мобильный комплекс малой дальности, построенный на базе вездехода Supacat HMT 600. Его главная особенность заключается в адаптации авиационных ракет AIM-132 ASRAAM класса “воздух-воздух” для запуска с наземной платформы.

Raven имеет около 70% успешных попаданий и уже уничтожила более сотни целей, включая беспилотники, вертолеты и даже крылатые ракеты. Мобильность установки позволяет расчетам оперативно развертываться вблизи линии фронта и быстро менять позицию после пуска.

Параллельно с Raven британское Минобороны объявило об успешном испытании и доставке прототипов системы Gravehawk. Этот проект реализуется совместно Великобританией и Данией и имеет целью защиту стратегических объектов и крупных городов.

Gravehawk использует имеющиеся в украинских арсеналах ракеты Р-73 (AA-11 Archer), превращая их в зенитные средства наземного базирования. По контракту предусмотрена передача еще 15 таких систем, первая партия которых должна прибыть в Украину в ближайшее время.

Raven и Gravehawk дополняют существующую многоуровневую систему ПВО Украины: Raven обеспечивает гибкую защиту войск непосредственно в зонах боевых действий, тогда как Gravehawk фокусируется на перехвате дальнобойных дронов-камикадзе и ракет, угрожающих тыловой инфраструктуре.

Фото: ukdj.

