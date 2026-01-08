ППО Raven і Gravehawk: що відомо про британські системи

Велика Британія офіційно підтвердила передання Україні нових зенітно-ракетних комплексів Raven та Gravehawk, що значно посилить можливості Збройних сил України у боротьбі з російськими повітряними загрозами.

Читай у матеріалі, що відомо про ці системи та як вони здатні посилити безпеку українського неба.

ППО Raven і Gravehawk: які системи нам передала Британія

Система Raven — це мобільний комплекс малої дальності, побудований на базі всюдихода Supacat HMT 600. Його головна особливість полягає в адаптації авіаційних ракет AIM-132 ASRAAM класу “повітря-повітря” для запуску з наземної платформи.

Raven має близько 70% успішних влучань і вже знищила понад сотню цілей, зокрема безпілотники, гелікоптери та навіть крилаті ракети. Мобільність установки дозволяє розрахункам оперативно розгортатися поблизу лінії фронту та швидко змінювати позицію після пуску.

Паралельно з Raven британське Міноборони оголосило про успішне випробування та доставку прототипів системи Gravehawk. Цей проєкт реалізується спільно Великою Британією та Данією і має на меті захист стратегічних об’єктів та великих міст.

Gravehawk використовує наявні в українських арсеналах ракети Р-73 (AA-11 Archer), перетворюючи їх на зенітні засоби наземного базування. За контрактом передбачено передання ще 15 таких систем, перша партія яких має прибути до України найближчим часом.

Raven та Gravehawk доповнюють наявну багаторівневу систему ППО України: Raven забезпечує гнучкий захист військ безпосередньо в зонах бойових дій, водночас Gravehawk фокусується на перехопленні далекобійних дронів-камікадзе та ракет, що загрожують тиловій інфраструктурі.

Фото: ukdj.

