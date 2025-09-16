В Киевской области россияне атаковали шахедами склады на территории логистического центра. Позже стало известно, что речь идет о логистическом центре сети Эпицентр. Компания уже подтвердила удар.

Как сообщил глава ОВА Николай Калашник, никто не пострадал, но вспыхнул пожар. Ночью спасатели также тушили пламя на территории торгового центра Фастовского района. Во время работы пожарных россияне ударили во второй раз.

Повреждены два автомобиля ГСЧС. Последствия вражеской атаки фиксируются. Повреждены четыре частных дома, складское помещение, 14 грузовиков и девять легковушек.

Пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в эфире телемарафона поделилась деталями ликвидации последствий.

Логистический центр Эпицентра под атакой: детали

Ни один спасатель не пострадал, ведь во время ударов их отвели на безопасное расстояние. Пострадали только два пожарно-спасательных автомобиля.

— Это уже третья локация, оказавшаяся сегодня под ударами. С ночи враг атакует Фастовский район. Два пожара уже полностью ликвидированы. Сейчас на ликвидации третьего пожара работают более 200 человек и более 70 единиц техники. Также привлечены робототехника, тяжелая инженерная техника и авиация.

По словам спикера ГСЧС, площадь пожара очень велика, поэтому авиация берет на себя большую часть работы. Именно с вертолета вода заливается внутрь, поэтому ликвидация пожара очень ускорилась. В задымленных помещениях работает робототехника.

Двойной удар по Эпицентру: пожар под Киевом тушат авиацией / 4 Фотографии

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник отметил, что больше всего пострадал Фастовский район. Враг наносил удары в несколько волн, как минимум трижды. Пострадавших посреди гражданского населения нет.

— Из-за взрывной волны частично повреждены кровля и окна в четырех частных жилых домах, но мы работаем с местными властями, чтобы как можно быстрее составить чек-листы, обследовать помещение и дать возможность внести соответствующую информацию в электронный реестр объектов поврежденного имущества.

Загрязнений воздуха в результате обстрела не наблюдается. Впрочем, для населенных пунктов, расположенных рядом с объектом, сохраняется рекомендация закрыть окна и пока не проветривать помещение, а также включить воздухоочистители.

Атаки России становятся все более жестокими. В связи с этим во Франции граждане призвали правительство помочь Украине защитить небо.

