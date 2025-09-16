Для тебя Война в Украине

Двойной удар по Эпицентру: пожар под Киевом тушат авиацией

Ирина Танасийчук, журналист сайта 16 сентября 2025, 14:25 2 мин.
Двойной удар по Эпицентру: пожар под Киевом тушат авиацией

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь