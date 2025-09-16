На Київщині росіяни атакували шахедами склади на території логістичного центру. Пізніше стало відомо, що йдеться про логістичний центр мережі Епіцентр. Компанія вже підтвердила удар.

Як повідомив очільник ОВА Микола Калашник, ніхто не постраждав, але спалахнула пожежа. Вночі рятувальники також гасили полум’я на території торгівельного центру у Фастівському районі. Під час роботи вогнеборців росіяни вдарили вдруге.

Пошкоджені два автомобілі ДСНС. Наслідки ворожої атаки фіксуються. Пошкоджені чотири приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажівок та дев’ять легковиків.

Речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан в ефірі телемарафону поділилася деталями ліквідації наслідків.

Логістичний центр Епіцентру під атакою: деталі

Жоден рятувальник не постраждав, адже під час ударів їх відвели на безпечну відстань. Зазнали пошкоджень лише два пожежно-рятувальних автомобілі.

— Це вже третя локація, яка сьогодні опинилася під ударами. З ночі ворог атакує Фастівщину. Дві пожежі вже повністю ліквідовано. Зараз на ліквідації третьої пожежі працює понад 200 осіб та більш як 70 одиниць техніки. Також залучено робототехніку, важку інженерну техніку й авіацію.

За словами речниці ДСНС, площа пожежі дуже велика, тому авіація бере на себе велику частину роботи. Саме з гелікоптера вода заливається всередину, тому ліквідація пожежі дуже пришвидшилась. В задимлених приміщеннях працює робототехніка.

Подвійний удар по Епіцентру: пожежу під Києвом гасять авіацією / 4 Фотографії

Начальник Київської ОВА Микола Калашник зауважив, що найбільше постраждав Фастівський район. Ворог завдавав ударів у декілька хвиль, як мінімум тричі. Постраждалих серед цивільного населення немає.

— Через вибухову хвилю було частково пошкоджено частково покрівлю і вікна в чотирьох приватних житлових будинках, але ми працюємо з місцевою владою, щоб якомога швидше скласти чек-листи, обстежити приміщення і дати можливість внести відповідну інформацію до електронного реєстру об’єктів пошкодженого майна.

Забруднень повітря внаслідок обстрілу не спостерігається. Втім, для населених пунктів, розташованих поруч з об’єктом, зберігається рекомендація закрити вікна і поки не провітрювати приміщення, а також увімкнути очищувачі повітря.

Атаки Росії стають все жорстокішими. У зв’язку з цим у Франції громадяни закликали уряд допомогти Україні захистити небо.

