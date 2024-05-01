Россияне ударили управляемыми авиабомбами по гражданским в Золочеве: есть жертвы

Российские оккупанты ночью терроризировали Одессу, а утром 1 мая нанесли удар по Харьковской области. Под ударом УАБов оказался Золочев Богодуховского района. В результате удара известно о погибших. Читай больше в материале.

Россияне ударили УАБами по Золочеву 1 мая — есть погибшие

О вражеском ударе по Золочеву 1 мая сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Удар управляемыми авиационными бомбами по Золочеву Богодуховского района произошел утром в 10:00 1 мая. Целили в гражданских.

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В результате обстрела погибли гражданские мужчина и женщина, которые находились в автомобиле.

После удара вспыхнули еще три стоящих неподалеку автомобиля.

Пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 года.

Обновлено 20:00. Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до девяти человек, среди них 11-летний мальчик.

Информация об ударе уточняется.

Ранее мы рассказывали, какие взрывы и удары были в России 1 мая.

Фото: иллюстративное/ГСЧС

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