Одесса снова была под баллистикой! Последствия ракетного удара по городу 1 мая — что известно

Враг продолжает терроризировать мирные города Украины. В ночь на среду 1 мая российские оккупанты в очередной раз нанесли удар баллистикой по Одессе. По состоянию на утро известно о погибших. Какими ракетами нанесли удар, сколько жертв и что еще известно — рассказываем в материале.
Об ударе баллистических ракет сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, известно о повреждениях гражданской инфраструктуры в городе.
Одесситов и гостей города призывают оперативно реагировать на воздушную тревогу и не пренебрегать собственной безопасностью.
Городской глава Одессы Геннадий Труханов написал:
— Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались “сакральные даты”. Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я очень прошу вас максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно идти в безопасные места.
Раньше мы рассказывали об ударе по Харькову 30 апреля.
Фото: иллюстративное/ГСЧС
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