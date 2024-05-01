Одесса снова была под баллистикой! Последствия ракетного удара по городу 1 мая — что известно

Враг продолжает терроризировать мирные города Украины. В ночь на среду 1 мая российские оккупанты в очередной раз нанесли удар баллистикой по Одессе. По состоянию на утро известно о погибших. Какими ракетами нанесли удар, сколько жертв и что еще известно — рассказываем в материале.

Россия ударила по Одессе баллистическими ракетами — взрывы 1 мая в Одессе

Об ударе баллистических ракет сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, известно о повреждениях гражданской инфраструктуры в городе.

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Одесситов и гостей города призывают оперативно реагировать на воздушную тревогу и не пренебрегать собственной безопасностью.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов написал:

— Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались “сакральные даты”. Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я очень прошу вас максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно идти в безопасные места.

Раньше мы рассказывали об ударе по Харькову 30 апреля.

Фото: иллюстративное/ГСЧС

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