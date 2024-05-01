Одеса знову була під балістикою! Наслідки ракетного удару по місту 1 травня — що відомо

Ворог продовжує тероризувати мирні міста України. У ніч на середу 1 травня російські окупанти вкотре завдали удару балістикою по Одесі. Станом на ранок відомо про загиблих. Якими ракетами завдали удар, скільки жертв та що відомо ще — розповідаємо у матеріалі.

Росія вдарила по Одесі балістичними ракетами — вибухи 1 травня в Одесі

Про удар балістичними ракетами повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Крім цього, відомо про пошкодження в місті цивільної інфраструктури.

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Одеситів та гостей міста закликають оперативно реагувати на повітряну тривогу та не нехтувати власною безпекою.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов написав:

— Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались “сакральні дати”. Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно йти у безпечні місця.

Раніше ми розповідали про удар по Харкову 30 квітня.

Фото: ілюстративне/ДСНС

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