Одеса знову була під балістикою! Наслідки ракетного удару по місту 1 травня — що відомо

Ворог продовжує тероризувати мирні міста України. У ніч на середу 1 травня російські окупанти вкотре завдали удару балістикою по Одесі. Станом на ранок відомо про загиблих. Якими ракетами завдали удар, скільки жертв та що відомо ще — розповідаємо у матеріалі.
Про удар балістичними ракетами повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Унаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Унаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Крім цього, відомо про пошкодження в місті цивільної інфраструктури.
Одеситів та гостей міста закликають оперативно реагувати на повітряну тривогу та не нехтувати власною безпекою.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов написав:
— Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались “сакральні дати”. Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно йти у безпечні місця.
Раніше ми розповідали про удар по Харкову 30 квітня.
Фото: ілюстративне/ДСНС
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