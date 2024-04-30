Знову під обстрілом… Росіяни атакували Харків 30 квітня — є загиблий та постраждалі

30 квітня 2024 року у Харкові прозвучали вибухи. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові сьогодні, 30.04.2024

О 09:55 у Харкові дали сигнал повітряної тривоги, і вже о 10:02 місцеві жителі чули вибухи. За інформацією Терехова, попередньо у місті зафіксовано два прильоти у Київському та Холодногірському районах по цивільних обʼєктах.

Оновлено о 17:30. Кількість постраждалих зросла до десяти, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Оновлено 14:00. Внаслідок ранкової атаки Харкова загинув 24-річний монтер колії Укрзалізниці. Поранення отримали дев’ять людей, серед яких чотирьох було госпіталізовано.

Оновлено 13:15. За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілу Харкова у Київському районі міста пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. У Холодногірському районі російська бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.

У Київському районі ворог влучив поблизу житлової забудови. Також за попередньою інформацією відомо про одного загиблого та сімох поранених.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією росіяни вдарили по Харкову КАБами.

Нині у місті зберігається повітряна тривога, тож харків’ян та гостей міста закликають перебувати в укриттях до відбою. До речі, ти можеш скористатися нашою картою повітряних тривог, аби знати, коли є загроза у твоєму місті.

Раніше ми розповідали, що таке КАБи та як вони впливають на хід війни.

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