Война в Украине

Снова под обстрелом… Россияне атаковали Харьков 30 апреля — есть погибший и пострадавшие

Диана Просяник, редактор сайта 30 апреля 2024, 10:59
Взрывы в Харькове
Фото: Facebook ГСЧС Украины

Больше новостей
украинское оружие
Бронемашины, минометы и снаряды: которые производят на украинских оборонных предприятиях во время войны
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
как проверить свой страховой стаж
Как проверить страховой стаж самостоятельно: в несколько кликов и онлайн
ограниченно пригодный
Ограниченно пригодных больше не будет? Как теперь будут определять, может ли человек нести службу в армии
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
ограниченно пригодный
Ограниченно пригодных больше не будет? Как теперь будут определять, может ли человек нести службу в армии
Как получить удостоверение волонтера
Официальное подтверждение: как получить удостоверение волонтера и кто его выдает
Ольга Конопленко
Наибольший страх — оставить сына сиротой. История судьи из Дружковки о работе под угрозой авиаударов

Видео
0:06:03
ограниченно пригодный

Ограниченно пригодных больше не будет? Как теперь будут определять, может ли человек нести службу в армии
0:04:23
Россияне сдают свои позиции: как работают Сечеславские десантники
Закончился очередной полк россиян. Десантники показали отработку по вражеской технике
0:09:33
Как научиться на оператора БПЛА: что нужно знать
Управлять дронами сможет каждый: что нужно знать о навыках и обучении в центрах подготовки
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 1 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:27
Благодатное
Под завалами осталась вся жизнь… Как живет ранее зажиточное фермерское село Благодатное
0:04:58
Военные теряют надежду на возвращение: будет ли демобилизация
Военные хронически истощены. Как вопрос демобилизации рассматривают командиры и родственники защитников
0:14:36
ВСУ недополучили питание: какие поставщики подвели войско
ВСУ недополучили питание: какие поставщики намеренно оставили войско без продуктов
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 30 апреля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:33
гражданские в плену
Искала сына среди мертвых, а потом получила письмо из плена. Сколько гражданских РФ удерживает в заложниках
0:03:20
Европейская олимпиада по математике
В шестой раз забрали золото! Украинки победили на Европейской олимпиаде по математике
Больше видео
Неоподаткований мінімум 2023: що це таке та яка сума
Читать дальше
Что нужно знать о необлагаемом минимуме: какая сумма и где применяется
Які пільги має дружина учасника бойових дій у 2024
Читать дальше
Какие льготы есть у жены участника боевых действий: как ими воспользоваться

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь