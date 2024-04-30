Снова под обстрелом… Россияне атаковали Харьков 30 апреля — есть погибший и пострадавшие

30 апреля 2024 года в Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове сегодня, 30.04.2024

В 09:55 в Харькове дали сигнал воздушной тревоги, и уже в 10:02 местные жители слышали взрывы. По информации Терехова, предварительно в городе зафиксировано два прилета в Киевском и Холодногорском районах по гражданским объектам.

Обновлено в 17:30. Число пострадавших возросло до десяти, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Обновлено 14:00. В результате утренней атаки Харькова погиб 24-летний монтер пути Укрзалізниці. Ранения получили девять человек, среди которых четверо были госпитализированы. Об этом сообщили Ukraine NOW.

Обновлено 13:15. По информации ГСЧС, в результате обстрела Харькова в Киевском районе города повреждены админздания и более 40 частных гаражей. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В Холодногорском районе российская бомба вызвала разрушения в двух гражданских зданиях.

В Киевском районе враг попал вблизи жилой застройки. Также по предварительной информации известно об одном погибшем и семи раненых.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительной информации россияне ударили по Харькову КАБами.

Сейчас в городе сохраняется воздушная тревога, поэтому харьковчан и гостей города призывают находиться в укрытиях до отбоя. Кстати, ты можешь воспользоваться нашей картой воздушных тревог, чтобы знать, когда есть угроза в твоем городе.

Ранее мы рассказывали, что такое КАБы и как они влияют на ход войны.

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