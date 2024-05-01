Росіяни вдарили керованими авіабомбами по цивільних у Золочеві: є жертви

Російські окупанти вночі тероризували Одесу, а зранку 1 травня завдали удару по Харківщині. Під ударом КАБів опинився Золочів Богодухівського району. Унаслідок удару відомо про загиблих. Читай більше в матеріалі.
Про ворожий удар по Золочеву 1 травня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Удар керованими авіаційними бомбами по Золочеву Богодухівського району відбувся зранку, о 10:00 1 травня. Цілили у цивільних.
Унаслідок обстрілу загинули цивільні чоловік та жінка, які перебували в автівці.
Унаслідок обстрілу загинули цивільні чоловік та жінка, які перебували в автівці.
Після удару спалахнули ще три автомобілі, які стояли неподалік.
Постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років.
Оновлено 20:00. Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість поранених зросла до девʼяти людей, серед них — 11-річний хлопчик.
Інформація про удар уточнюється.
Раніше ми розповідали, які вибухи та удари були в Росії 1 травня.
Фото: ілюстративне/ДСНС
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