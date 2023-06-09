Сексуальные преступления против детей: о каких случаях уже известно и получат ли наказание оккупанты

Российские оккупанты не гнушаются никакими издевательствами над украинским народом. Враг использует не только военное оружие, техногенные катастрофы и террор мирного населения — россияне насилуют женщин, мужчин и даже детей.
Сколько фактов сексуальных преступлений против несовершеннолетних совершили россияне и как их будут наказывать, рассказала начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко.
По словам Юлии Усенко, правоохранителям удалось официально установить 13 фактов сексуального насилия против несовершеннолетних украинцев.
— Однако мы понимаем, что их, к сожалению, гораздо больше. Латентность этих преступлений достаточно высока по разным причинам. Прежде всего, это неготовность заявлять об их совершении, выезде за границу пострадавших и пребывании на временно оккупированных территориях.
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Также начальница Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Офиса генпрокурора отмечает, что многие дети до сих пор находятся на территории России, поэтому добраться до них и узнать об их состоянии пока невозможно.
Существенных отличий в наказании, в зависимости от того, преступник военный или гражданский, украинец или иностранец — нет, — отвечает Юлия Усенко на вопрос, есть ли разница в наказании россиян за совершенные преступления.
Вместе с тем, на сегодня уже есть один приговор украинского суда в этой категории, а еще четырем российским военным сообщили о подозрении — добавляет Усенко.
Вместе с тем, на сегодня уже есть один приговор украинского суда в этой категории, а еще четырем российским военным сообщили о подозрении — добавляет Усенко.
— Кроме того, следует упомянуть о сотрудничестве с МКС (Международным уголовным судом — ред.), которое Украина активно ведет с начала широкомасштабного вторжения.
Это важно, поскольку благодаря юрисдикции МКС мы имеем возможность в будущем привлечь за эти преступления не только непосредственных исполнителей, но и верховное командование РФ как военное, так и гражданское.
— Пока правоохранительными органами эти факты фиксируются в рамках уголовных производств. Учитывая особую категорию пострадавших, как правило, уголовное производство начинается с их заявления.
Очевидно, что несовершеннолетние не всегда могут это сделать, так что вместо них к нам обращаются их родители или другие близкие.
Очевидно, что несовершеннолетние не всегда могут это сделать, так что вместо них к нам обращаются их родители или другие близкие.
Юлия Усенко также добавляет, чем отличается процесс расследования: сюда привлекаются не только родители, но и психолог. Именно благодаря психологам, следствие не травмирует потерпевших, психологи также помогают несовершеннолетним во время дачи показаний.
Также в делах такого рода не оказывается давление на пострадавших, им дают время и ждут столько, сколько нуждаются в этом несовершеннолетние и их родители.
— Международное гуманитарное право закрепляет отсутствие сроков давности по категориям этих преступлений, — отмечает начальник Департамента.
В частности, поэтому не существует возможности уклониться от ответственности за совершенное преступление.
В частности, поэтому не существует возможности уклониться от ответственности за совершенное преступление.
Что делать, если стал(-а) жертвой сексуальных преступлений от рук российских оккупантов, мы рассказывали в нашем другом материале.
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Главное фото: иллюстративное/Pexels