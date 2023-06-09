Сексуальні злочини проти дітей: про які випадки вже відомо та чи дістануть покарання окупанти

Російські окупанти не гребують ніякими знущаннями з українського народу. Ворог використовує не лише військову зброю, техногенні катастрофи й терор мирного населення — росіяни ґвалтують жінок, чоловіків та навіть дітей.

Скільки фактів сексуальних злочинів проти неповнолітніх уже здійснили росіяни та як їх каратимуть — розповіла начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генерального прокурора Юлія Усенко.

Скільки сексуальних злочинів проти дітей скоїли росіяни

За словами Юлії Усенко, нині правоохоронцям вдалося офіційно встановити 13 фактів сексуального насильства проти неповнолітніх українців.

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— Проте ми розуміємо, що їх, на жаль, значно більше. Латентність цих злочинів доволі висока з різних причин. Насамперед це неготовність заявляти про їхнє вчинення, виїзд за кордон постраждалих і перебування на тимчасово окупованих територіях.

Також начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генерального прокурора зазначає, що багато дітей досі перебувають на території Росії, тож дістатися до них та дізнатися про їхній стан поки що неможливо.

Суттєвих відмінностей у покаранні, залежно від того, злочинець військовий чи цивільний, українець чи іноземець — нема, — відповідає Юлія Усенко на запитання, чи є різниця у покаранні росіян за вчинені злочини.

Разом з тим, на сьогодні вже є один вирок українського суду у цій категорії, а ще чотирьом російським військовим повідомлено про підозру — додає Усенко.

— Крім того, варто згадати про співпрацю з МКС (Міжнародним кримінальним судом — ред.), яку Україна активно веде з початку широкомасштабного вторгнення.

Це важливо, оскільки завдяки юрисдикції МКС ми маємо змогу в майбутньому притягнути за ці злочини не лише безпосередніх виконавців, а й верховне командування РФ — як військове, так і цивільне.

— Як фіксуються факти насильства над дітьми?

— Наразі правоохоронними органами ці факти фіксуються в межах кримінальних проваджень. Зважаючи на особливу категорію постраждалих, зазвичай, кримінальне провадження розпочинається із їхньої заяви.

Очевидно, що неповнолітні не завжди можуть це зробити, тож замість них до нас звертаються їхні батьки або інші близькі.

Юлія Усенко також додає, що відмінним є процес розслідування: сюди залучаються не лише батьки, а й психолог. Саме завдяки психологам слідство не травмує потерпілих, психологи також допомагають неповнолітнім під час надання свідчень.

Також у справах такого штибу не здійснюється тиск на постраждалих, їм дають час та чекають стільки, скільки потребують неповнолітні та їхні батьки.

— Чи є термін давності у таких справах?

— Міжнародне гуманітарне право закріплює відсутність строків давності щодо категорій цих злочинів, — зазначає начальниця Департаменту.

Зокрема, через це не існує можливості ухилитися від відповідальності за скоєний злочин.

Що робити, якщо став/(-ла) жертвою сексуальних злочинів від рук російських окупантів, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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Головне фото: ілюстративне/Pexels