Війна в Україні

Сексуальні злочини проти дітей: про які випадки вже відомо та чи дістануть покарання окупанти

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Червня 2023, 20:00
сексуальні злочини
Фото: Pexels

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