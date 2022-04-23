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Не жаліли навіть дітей та людей з інвалідністю. Психотерапевтка відверто про роботу з жертвами російських ґвалтувань

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Квітня 2022, 13:00
Психотерапевтка Олександра Квітко розповіла про жертв про зґвалтування російськими військовими
Фото: Pexels

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