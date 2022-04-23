Интервью

Не жалели даже детей и людей с инвалидностью. Психотерапевт откровенно о работе с жертвами российских изнасилований

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 апреля 2022, 13:00
Психотерапевтка Олександра Квітко розповіла про
Фото: Pexels

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