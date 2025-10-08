Сколько УБД в Украине в 2025 году: цифры растут каждый день

Военная агрессия России против Украины продолжается, и количество людей, которые участвуют в боевых столкновениях, растет каждый месяц.

Сколько человек в 2025 году уже имеют статус участника боевых действий (УБД) — официальная статистика в материале.

Сколько УБД в Украине в 2025 году

В Украине сложилась уникальная ситуация: в настоящее время наша страна имеет одно из крупнейших в мире сообществ ветеранов, и их количество растет каждый день.

Официально зарегистрировано уже более 1,3 миллиона участников боевых действий (УБД). Такие данные предоставило Министерство по делам ветеранов Украины по запросу издания Liga.net.

В Единый государственный реестр ветеранов войны внесено 1 326 552 гражданина — это количество на начало сентября.

Среди них 556 467 человек получили этот статус до 2022 года. После начала полномасштабной войны в 2022 году количество УБД ежегодно значительно растет:

2022 год — 12 871 человек;

2023 год — 324 018 человек;

2024 год — 267 263 человека;

за 9 месяцев 2025 года — 165 933 человека.

На цифры влияет интенсивность боевых действий. Например, в 2025 году, по данным Генштаба ВСУ, ежедневно происходит до 150 боевых столкновений, и это увеличивает количество людей, имеющих право на статус УБД.

В 2025 году правительство значительно упростило процедуру получения статуса участника боевых действий, особенно для добровольцев и гражданских лиц, которые участвовали в боевых операциях.

В настоящее время в Украине действует Единый государственный реестр ветеранов войны. С начала года более 71 000 военнослужащих уже получили статус именно в нем.

Информация в этот реестр поступает быстро. Она вносится уполномоченными лицами военных частей в 5-дневный срок с дня начала выполнения боевого задания. Документы рассматриваются автоматически.

