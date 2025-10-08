Скільки УБД в Україні у 2025 році: цифри зростають щодня

Збройна агресія Росії проти України триває, і кількість людей, які беруть участь у бойових зіткненнях, зростає щомісяця.

Скільки осіб у 2025 році вже мають статус учасника бойових дій (УБД) — офіційна статистика у матеріалі.

Скільки УБД в Україні у 2025 році

В Україні склалася унікальна ситуація: нині наша країна має одну з найбільших у світі спільнот ветеранів, і їх кількість зростає щодня.

Офіційно зареєстровано вже понад 1,3 мільйона учасників бойових дій (УБД). Такі дані надало Міністерство у справах ветеранів України на запит видання Liga.net.

До Єдиного державного реєстру ветеранів війни внесено 1 326 552 громадян — це кількість на початок вересня.

Серед них 556 467 осіб отримали цей статус до 2022 року. Після початку повномасштабної війни в 2022 році кількість УБД щороку значно зростає:

2022 рік — 12 871 особа;

2023 рік — 324 018 осіб;

2024 рік — 267 263 особи;

за 9 місяців 2025 року — 165 933 особи.

На цифри впливає інтенсивність бойових дій. Приміром, у 2025 році, за даними Генштабу ЗСУ, щодня відбувається до 150 бойових зіткнень, і це збільшує кількість людей, які мають право на статус УБД.

У 2025 році уряд значно спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій, особливо для добровольців і цивільних, які брали участь у бойових операціях.

Нині в Україні діє Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Від початку року понад 71 000 військовослужбовців вже отримали статус саме у ньому.

Інформація до цього реєстру потрапляє швидко. Вона вноситься уповноваженими особами військових частин у 5-денний строк з дня початку виконання бойового завдання. Документи розглядають автоматично.

