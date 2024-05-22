Срок прохождения ВЛК во время войны: сколько времени имеют военнообязанные

ВЛК — это военно-врачебная медицинская комиссия, которая оценивает пригодность граждан к прохождению военной службы или других нужд. После принятия нового закона о мобилизации отменилось понятие ограниченной пригодности. Поэтому те, у кого был такой статус, должны повторно пройти ВЛК. Какой срок прохождения ВЛК в военное время — читай в материале.

Срок прохождения ВЛК в военное время: сколько дается дней

Признанные ранее ограниченно пригодными должны пройти ВЛК повторно до 4 февраля 2025 года. Те, кому назначили вторую или третью группу инвалидности после начала полномасштабной войны, тоже должны пройти ВЛК.

Теперь военно-врачебную комиссию можно пройти не только в ТЦК, но и в больницах, поликлиниках, госпиталях или других военных учреждениях. Направление на прохождение дают представители ТЦК, где военнообязанный состоит на учете. Его выдают после личной явки в ТЦК и получения повестки на уточнение данных.

В 2024 году сократился срок прохождения ВЛК, установление предельных сроков проведения исследований и медицинских осмотров. Сроки прохождения ВЛК в военное время, если жалоб на здоровье нет, таковы:

до 4 календарных дней с даты направления на комиссию пригодности к военной службе;

до 3 рабочих дней с даты направления на комиссию по проведению лабораторных исследований;

до 3 рабочих дней с даты направления на комиссию по проведению инструментальных исследований.

Руководителей ТЦК и глав областных военных администраций обязали соблюдать новые сроки и организовывать маршруты прохождения ВЛК для военнообязанных. В Положении о ВЛК говорится, что во время военного положения заключение ВЛК действует только год. В мирное время — 5 лет. То есть, во время войны нужно проходить ВЛК ежегодно.

Глава военно-врачебной комиссии индустриального районного ТЦК СП Днепра Елена Седлецкая рассказала для УП. Життя, что сейчас максимальный срок прохождения военно-врачебной комиссии составляет 14 дней.

Его могут увеличить при наличии у военнообязанного заболеваний и дополнительных направлений на обследования. Военные, которые пребывают на лечении за границей, имеют возможность пройти ВЛК дистанционно. Однако по возвращении в Украину они должны будут пройти комиссию очно.

— Раньше военнообязанному выделяли четыре дня для прохождения ВЛК, а чтобы признать его непригодным для службы, хватало выводов одной комиссии. Однако сейчас необходимо пройти еще один медицинский осмотр у другой комиссии и подтвердить выводы первой в течение этого же срока в 14 дней, — объяснила глава ВЛК ТЦК СП в Днепре Елена Седлецкая.

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