Термін проходження ВЛК під час війни: скільки часу мають військовозобов’язані

ВЛК — це військово-лікарська медична комісія, яка оцінює придатність громадян до проходження військової служби чи інших потреб. Після ухвалення нового закону про мобілізацію скасувалося поняття обмеженої придатності. Тому ті, хто мали такий статус, повинні повторно пройти ВЛК. Який термін проходження ВЛК у воєнний час — читай у матеріалі.

Термін проходження ВЛК у воєнний час: скільки дається днів

Визнані раніше обмежено придатними мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Ті, кому призначили другу чи третю групу інвалідності після початку повномасштабної війни, мають також пройти ВЛК.

Тепер військово-лікарську комісію можна пройти не лише в ТЦК, а й у лікарнях, поліклініках, госпіталях чи інших військових установах. Направлення на проходження дають представники ТЦК, в якому військовозобов’язаний перебуває на обліку. Його видають після особистої явки до ТЦК та отримання повістки на уточнення даних.

У 2024 році скоротився термін проходження ВЛК, встановлення граничних строків проведення досліджень та медичних оглядів. Строки проходження ВЛК у воєнний час, якщо скарг на здоров’я немає, такі:

до 4 календарних днів з дати направлення на комісію придатності до військової служби;

до 3 робочих днів з дати направлення на комісію з проведення лабораторних досліджень;

до 3 робочих днів з дати направлення на комісію з проведення інструментальних досліджень.

Керівників ТЦК та голів обласних військових адміністрацій зобов’язали дотримуватися нових термінів та організовувати маршрути проходження ВЛК для військовозобов’язаних. У Положенні про ВЛК йдеться, під час воєнного стану постанова ВЛК діє лише рік. У мирний час — 5 років. Тобто, на час війни потрібно проходити ВЛК щороку.

Голова військово-лікарської комісії індустріального районного ТЦК СП Дніпра Олена Седлецька розповіла для УП. Життя, що нині максимальний термін проходження військово-лікарської комісії становить 14 днів.

Його можуть збільшити за умови наявності у військовозобов’язаного захворювань та додаткових направлень на обстеження. Військові, які перебувають на лікуванні за кордоном, мають можливість пройти ВЛК дистанційно. Проте після повернення в Україну вони повинні пройти комісію очно.

— Раніше військовозобов’язаному виділяли чотири дні для проходження ВЛК, а щоб визнати його непридатним для служби, вистачало висновків однієї комісії. Однак зараз необхідно пройти ще один медичний огляд в іншої комісії і підтвердити висновки першої протягом цього ж терміну в 14 днів, — пояснила голова ВЛК ТЦК СП у Дніпрі Олена Седлецька.

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