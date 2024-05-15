Як звільнитися з ЗСУ на законних підставах: причини звільнення та процедура

Війна триває, а її кінцеві терміни нікому не відомі, і вже багато наших бійців виснажені чи мають проблеми зі здоров’ям. А у когось з’явилися нові обставини у сім’ї. Чи є це підставою для повернення додому та як звільнитися із ЗСУ — розповімо в цьому матеріалі.

Аби з’ясувати, чи можеш ти за певних обставин звільнитися з ЗСУ під час воєнного стану, спочатку обери, на яких умовах ти проходиш службу в армії. Ти:

військовослужбовець строкової служби;

військовослужбовець, який проходить військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

військовослужбовець, який проходять військову службу за призовом під час мобілізації чи за призовом осіб з числа резервістів в особливий період;

військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом;

військовослужбовець, який проходить кадрову військову службу.

Порядок звільнення з лав ЗСУ для усіх зазначених категорій регулюється законом Про військовий обов’язок і військову службу

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Тож розглянемо, як відповідно закону звільнитися з ЗСУ кожній категорії військовослужбовців.

Як звільнитися з ЗСУ військовослужбовцю строкової служби під час дії воєнного стану

після оголошення демобілізації — у строки, визначені указом президента;

— у строки, визначені указом президента; за станом здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби;

— на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби; за сімейними обставинами — внаслідок зміни сімейних обставин;

— внаслідок зміни сімейних обставин; у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі.

Як звільнитися ЗСУ, якщо ти контрактник та мобілізований чи призваний резервіст

у разі досягнення граничного віку (60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65). За бажанням та у разі позитивного висновку ВЛК військові можуть продовжувати служити до 5 років;

(60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65). За бажанням та у разі позитивного висновку ВЛК військові можуть продовжувати служити до 5 років; за станом здоров’я — на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби;

— на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби; у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду , яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; через сімейні обставини — внаслідок зміни сімейних обставин;

Підстави для звільнення з ЗСУ кадрових військових під час дії воєнного стану

за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

— у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі; за станом здоров’я — на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

— на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі.

Строки розгляду рапорту, який подається на звільнення з лав ЗСУ у воєнний час, не передбачені чинним законодавством. Зазвичай рапорт розглядають близько 1-2 місяців.

У разі значної затримки розгляду рапорту юристи рекомендують подавати скарги до вищого командування або Міністерства оборони України.

Про те, як звільнитися з ЗСУ через сімейні обставини, і які саме сімейні обставини вважатимуть за поважні для звільнення, ми писали раніше.

Також ми взяли ексклюзивне інтерв’ю у юриста та на його основі пояснили, кого можуть демобілізувати з армії.

А от про те, що вважається підставою для звільнення з лав ЗСУ за станом здоров’я — розкажемо докладніше.

Як звільнитися з лав ЗСУ за станом здоров’я під час воєнного стану

Здоров’я може погіршитися як внаслідок перенесених поранень та контузій, так і через посилення або загострення важких хронічних хвороб, або появу симптомів набутої хвороби.

Як діяти в цьому випадку? Звільнення за станом здоров’я регулюється двома нормативними актами: законом України Про військовий обов’язок і військову службу, (​пп. “б” п. 2 ч. 4 ст. 26) та Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Тож, відповідно цим законодавчим актам, в разі погіршення стану здоров’я ти маєш діяти за такою інструкцією.

Подати рапорт про звільнення за станом здоров’я безпосередньому командиру. У рапорті описати наявні проблеми зі здоров’ям; якщо вони настали внаслідок загострення хронічного захворювання чи раніше отриманих травм/поранень — вказати це. Також слід висловити прохання видати направлення на проходження ВЛК для встановлення непридатності до військової служби. Якщо є можливість, додати до рапорту документи, які підтверджують проблеми зі здоров’ям (виписку з лікарні, медичну карту тощо). Отримати направлення на проходження ВЛК. Направлення підписується за поданням твого командира начальником штабу (від начальника штабу полку та вище) або начальником кадрового органу (від начальника управління роботи з особовим складом об’єднання та вище) із посиланням на рішення командира військовослужбовця, який подав рапорт. Разом з направленням до ВЛК подати медичну книжку, військовий квиток, фотокартку 3 х 4 см без головного убору, а також службову характеристику для проведення ВЛК та медичну характеристику (хоча їх подання у воєнний час не обовʼязкове). Якщо тебе направляють на огляд з приводу поранень, травм, контузій, каліцтв, яких ти зазнав на службі, потрібно подати оригінал довідки про обставини одержання травми, поранення, контузії або каліцтва. Можна подати ксерокопії цих документів, завірених відповідними посадовими особами та гербовою печаткою в/ч. Ти маєш пройти ВЛК та отримати висновок про непридатність за станом здоров’я. Якщо в період оформлення такого звільнення ти за станом здоров’я не можеш виконувати свої службові обов’язки, ВЛК має видати постанову про звільнення від виконання службових обов’язків строком до 30 календарних днів. Далі ВЛК надішле висновок за результатами проведення медичного огляду до в/ч. Служба персоналу в/ч оформить необхідні документи та надішле їх командиру бригади або полку. Командир приймає наказ про звільнення, він оголошується командиром твоєї в/ч.

Який порядок звільнення військовослужбовця з ЗСУ

З якої причини ти б не звільнявся: за станом здоров’я, у зв’язку з досягненням граничного віку, або за сімейними обставинами, ти маєш пройти наступну процедуру звільнення:

Після надходження до в/ч письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира військової частини про звільнення, військовослужбовець повинен здати в установлені строки посаду та бути виключеним зі списків особового складу військової частини. Звільненого військовослужбовця направляють на військовий облік до районного (міського) ТЦК (військкомату) за вибраним місцем проживання. Звільнений з військової служби на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечений грошовим, продовольчим та речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини. Звільнений з військової служби у п’ятиденний стро к після виключення зі списків особового складу військової частини зобов’язаний прибути до ТЦК для взяття його на військовий облік.

Тепер ти знаєш, які є підстави для звільнення з ЗСУ та якою є процедура звільнення.

Раніше ми писали, з якими хворобами не призивають на військову службу та дали їхній перелік.

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