Як звільнитися з ЗСУ на законних підставах: причини звільнення та процедура

Війна триває, а її кінцеві терміни нікому не відомі, і вже багато наших бійців виснажені чи мають проблеми зі здоров’ям. А у когось з’явилися нові обставини у сім’ї. Чи є це підставою для повернення додому та як звільнитися із ЗСУ — розповімо в цьому матеріалі.
Аби з’ясувати, чи можеш ти за певних обставин звільнитися з ЗСУ під час воєнного стану, спочатку обери, на яких умовах ти проходиш службу в армії. Ти:
Порядок звільнення з лав ЗСУ для усіх зазначених категорій регулюється законом Про військовий обов’язок і військову службу
Тож розглянемо, як відповідно закону звільнитися з ЗСУ кожній категорії військовослужбовців.
Строки розгляду рапорту, який подається на звільнення з лав ЗСУ у воєнний час, не передбачені чинним законодавством. Зазвичай рапорт розглядають близько 1-2 місяців.
Строки розгляду рапорту, який подається на звільнення з лав ЗСУ у воєнний час, не передбачені чинним законодавством. Зазвичай рапорт розглядають близько 1-2 місяців.
У разі значної затримки розгляду рапорту юристи рекомендують подавати скарги до вищого командування або Міністерства оборони України.
Про те, як звільнитися з ЗСУ через сімейні обставини, і які саме сімейні обставини вважатимуть за поважні для звільнення, ми писали раніше.
Також ми взяли ексклюзивне інтерв’ю у юриста та на його основі пояснили, кого можуть демобілізувати з армії.
А от про те, що вважається підставою для звільнення з лав ЗСУ за станом здоров’я — розкажемо докладніше.
Здоров’я може погіршитися як внаслідок перенесених поранень та контузій, так і через посилення або загострення важких хронічних хвороб, або появу симптомів набутої хвороби.
Як діяти в цьому випадку? Звільнення за станом здоров’я регулюється двома нормативними актами: законом України Про військовий обов’язок і військову службу, (пп. “б” п. 2 ч. 4 ст. 26) та Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.
Тож, відповідно цим законодавчим актам, в разі погіршення стану здоров’я ти маєш діяти за такою інструкцією.
З якої причини ти б не звільнявся: за станом здоров’я, у зв’язку з досягненням граничного віку, або за сімейними обставинами, ти маєш пройти наступну процедуру звільнення:
Тепер ти знаєш, які є підстави для звільнення з ЗСУ та якою є процедура звільнення.
Раніше ми писали, з якими хворобами не призивають на військову службу та дали їхній перелік.
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