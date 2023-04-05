Є багато нюансів: за якими сімейними обставинами військовослужбовці можуть звільнитися зі служби

Наше життя — не лінійне. Інколи воно підкидає нам події, які потребують нашого часу і уваги. Мобілізовані військовослужбовці можуть звільнятися за сімейними обставинами та іншими поважними причинами. Читай у нашому матеріалі про сімейні обставини, за яких можна звільнитися мобілізованим.

Сімейні обставини, за яких можна звільнитися мобілізованим

Можливість звільнитися за сімейними обставинами для військовослужбовців передбачена Законом України Про військовий обов’язок і військову службу. В другому пункті четвертої частини вказано, що підставами для звільнення з військової служби є:

Виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років. Виховання дитини, хворої на важкі хвороби (наприклад, вроджені вади розвитку, онкологічні захворювання, цукровий діабет 1-го типу, тяжкі психічні розлади тощо). Необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи партнера. Це має підтверджуватись медичним висновком медичної комісії. Наявність дружини (чоловіка) з інвалідністю та / або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. Необхідність опіки над особою з інвалідністю, яка визнана недієздатною судом. Необхідність постійного догляду за особою з інвалідністю I та II групи.

Якщо військовослужбовці з такими обставинами відмовляються звільнятись, вони можуть продовжувати службу, — йдеться в законі.

Як військовослужбовцям звільнитися за сімейними обставинами

У разі, якщо у військовослужбовця наявні обставини з переліку вище, він (вона) має подати рапорт про звільнення командиру військової частини та додати посвідчену копію документів про обставини.

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У визначенні обставин за доглядом чи опікунством перевіряється можливість виконувати такі обов’язки. До того ж опікун чи піклувальник має мешкати разом з людиною, яку доглядатиме.

Якщо у недієздатної особи чи такої, яка має інакші захворювання, є інші родичі, які згодні на опікунство чи піклування, суд найімовірніше не призначить військовослужбовця. Однак, якщо доглядати хворого більше немає кому, звільнитися за сімейними обставинами можна.

Слід зазначити, що суд не дозволить доглядати військовослужбовцям за родичами в разі, якщо вони мали алкогольну / наркотичну залежність, якщо вони позбавлені батьківських прав, були засуджені за тяжкі злочини.

Якщо військовослужбовець не може подати документи про звільнення самостійно, за нього це мають зробити найближчі родичі. Необхідні документи мають бути нотаріально завірені.

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Фото: Canadian Armed Forces / Генштаб України