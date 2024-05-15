Как уволиться из ВСУ на законных основаниях: причины увольнения и процедура

Война продолжается, а ее конечные сроки никому не известны, и уже многие наши бойцы истощены или имеют проблемы со здоровьем. А у кого-то появились новые обстоятельства в семье. Является ли это основанием для возвращения домой и как уволиться из ВСУ — расскажем в этом материале.

Чтобы выяснить, можешь ли ты при определенных обстоятельствах уволиться из ВСУ во время военного положения, сначала выбери, на каких условиях ты проходишь службу в армии. Ты:

военнослужащий срочной службы;

военнослужащий, проходящий военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военнослужащий, проходящий военную службу по призыву во время мобилизации или по призыву лиц из резервистов в особый период;

военнослужащий, проходящий военную службу по контракту;

военнослужащий, проходящий кадровую военную службу.

Порядок увольнения из рядов ВСУ для всех указанных категорий регулируется законом “О воинской обязанности и военной службе”.

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Рассмотрим, как согласно закону, уволиться из ВСУ каждой категории военнослужащих.

Как уволиться из ВСУ военнослужащему срочной службы во время действия военного положения

после объявления демобилизации — в сроки, определенные указом президента;

по состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК) о непригодности к военной службе;

по семейным обстоятельствам — вследствие изменения семейных обстоятельств;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы.

Как уволиться из ВСУ, если ты контрактник и мобилизованный или призванный резервист

в случае достижения предельного возраста (60 лет, а для лиц высшего офицерского состава – 65). По желанию и в случае положительного заключения ВЛК, военные могут продолжать служить еще 5 лет;

по состоянию здоровья — на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам — вследствие изменения семейных обстоятельств;

Основания для увольнения из ВСУ кадровых военных во время действия военного положения

по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья — на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничение свободы.

Сроки рассмотрения рапорта, подаваемого на увольнение из рядов ВСУ в военное время, не предусмотрены действующим законодательством. Обычно рапорт рассматривают около 1-2 месяцев.

В случае значительной задержки рассмотрения рапорта юристы рекомендуют подавать жалобы высшему командованию или в Министерство обороны Украины.

О том, как уволиться из ВСУ в результате изменения семейных обстоятельств, и какие именно семейные обстоятельства сочтут важными для увольнения, мы писали раньше.

Также мы взяли эксклюзивное интервью у юриста и на его основании объяснили, кого могут демобилизовать из армии.

А вот о том, что считается основанием для увольнения из рядов ВСУ по состоянию здоровья, расскажем подробнее.

Как уволиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья во время военного положения

Здоровье может ухудшиться как вследствие перенесенных ранений и контузий, так и из-за усиления или обострения тяжелых хронических болезней или появления симптомов приобретенной болезни.

Как поступать в этом случае? Увольнение по состоянию здоровья регулируется двумя нормативными актами: законом Украины “О воинской обязанности и военной службе“, (пп. “б” п. 2 ч. 4 ст. 26) и Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Следовательно, согласно этим законодательным актам, в случае ухудшения состояния здоровья ты должен действовать по следующей инструкции.

Представить рапорт об увольнении по состоянию здоровья непосредственному командиру. В рапорте описать существующие проблемы со здоровьем; если они наступили в результате обострения хронического заболевания или ранее полученных травм/ранений, указать это. Также следует высказать просьбу выдать направление на прохождение ВЛК для установления непригодности к военной службе. Если есть возможность, добавить в рапорт документы, подтверждающие проблемы со здоровьем (выписку из больницы, медицинскую карту и т.п.). Получить направление на прохождение ВЛК. Направление подписывается по представлению твоего командира начальником штаба (от начальника штаба полка и выше) или начальником кадрового органа (от начальника управления работы с личным составом объединения и выше) со ссылкой на решение командира военнослужащего, подавшего рапорт. Вместе с направлением в ВЛК подать медицинскую книжку, военный билет, фотографию 3 х 4 см без головного убора, а также служебную характеристику для проведения ВЛК и медицинскую характеристику (хотя их представление в военное время не обязательно). Если тебя направляют на осмотр по поводу ранений, травм, контузий, увечий, полученных на службе, нужно предоставить оригинал справки об обстоятельствах получения травмы, ранения, контузии или увечья. Можно представить ксерокопии этих документов, заверенных соответствующими должностными лицами и гербовой печатью в/ч. Ты должен пройти ВЛК и получить вывод о непригодности по состоянию здоровья. Если в период оформления такого увольнения ты по состоянию здоровья не можешь выполнять свои служебные обязанности, ВЛК должен выдать постановление об освобождении от исполнения служебных обязанностей сроком до 30 календарных дней. Далее ВЛК пришлет вывод по результатам проведения медицинского осмотра в в/ч. Служба персонала оформит необходимые документы и пришлет их командиру бригады или полка. Командир принимает приказ об увольнении, он объявляется командиром твоей в/ч.

Каков порядок увольнения военнослужащего из ВСУ

По какой причине ты бы не увольнялся: по состоянию здоровья, в связи с достижением предельного возраста, или по семейным обстоятельствам, ты должен пройти следующую процедуру увольнения:

После поступления в/ч письменного уведомления об увольнении военнослужащего с воинской службы или после издания приказа командира воинской части об увольнении, военнослужащий должен сдать в установленные сроки должность и быть исключенным из списков личного состава воинской части. Уволенного военнослужащего направляют на военный учет в районный (городской) ТЦК (военкомат) по выбранному месту жительства. Освобожденный от военной службы на день исключения из списков личного состава воинской части должен быть полностью обеспечен денежным, продовольственным и вещественным обеспечением. Военнослужащий до проведения с ним всех необходимых расчетов не исключается без его согласия из списков личного состава воинской части. Уволенный с военной службы в пятидневный срок после исключения из списков личного состава воинской части обязан прибыть в ТЦК для взятия его на военный учет.

Теперь ты знаешь, какие есть основания для увольнения из ВСУ и какова процедура увольнения.

Раньше мы писали, с какими болезнями не призывают на военную службу и дали их список.

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