Война в Украине

Как уволиться из ВСУ на законных основаниях: причины увольнения и процедура

Ольга Петухова 15 мая 2024, 16:30
как уволиться из ЗСУ
Фото: Facebook

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