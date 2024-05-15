Как уволиться из ВСУ на законных основаниях: причины увольнения и процедура

Война продолжается, а ее конечные сроки никому не известны, и уже многие наши бойцы истощены или имеют проблемы со здоровьем. А у кого-то появились новые обстоятельства в семье. Является ли это основанием для возвращения домой и как уволиться из ВСУ — расскажем в этом материале.
Чтобы выяснить, можешь ли ты при определенных обстоятельствах уволиться из ВСУ во время военного положения, сначала выбери, на каких условиях ты проходишь службу в армии. Ты:
Порядок увольнения из рядов ВСУ для всех указанных категорий регулируется законом “О воинской обязанности и военной службе”.
Рассмотрим, как согласно закону, уволиться из ВСУ каждой категории военнослужащих.
Сроки рассмотрения рапорта, подаваемого на увольнение из рядов ВСУ в военное время, не предусмотрены действующим законодательством. Обычно рапорт рассматривают около 1-2 месяцев.
Сроки рассмотрения рапорта, подаваемого на увольнение из рядов ВСУ в военное время, не предусмотрены действующим законодательством. Обычно рапорт рассматривают около 1-2 месяцев.
В случае значительной задержки рассмотрения рапорта юристы рекомендуют подавать жалобы высшему командованию или в Министерство обороны Украины.
О том, как уволиться из ВСУ в результате изменения семейных обстоятельств, и какие именно семейные обстоятельства сочтут важными для увольнения, мы писали раньше.
Также мы взяли эксклюзивное интервью у юриста и на его основании объяснили, кого могут демобилизовать из армии.
А вот о том, что считается основанием для увольнения из рядов ВСУ по состоянию здоровья, расскажем подробнее.
Здоровье может ухудшиться как вследствие перенесенных ранений и контузий, так и из-за усиления или обострения тяжелых хронических болезней или появления симптомов приобретенной болезни.
Как поступать в этом случае? Увольнение по состоянию здоровья регулируется двумя нормативными актами: законом Украины “О воинской обязанности и военной службе“, (пп. “б” п. 2 ч. 4 ст. 26) и Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Следовательно, согласно этим законодательным актам, в случае ухудшения состояния здоровья ты должен действовать по следующей инструкции.
По какой причине ты бы не увольнялся: по состоянию здоровья, в связи с достижением предельного возраста, или по семейным обстоятельствам, ты должен пройти следующую процедуру увольнения:
Теперь ты знаешь, какие есть основания для увольнения из ВСУ и какова процедура увольнения.
Раньше мы писали, с какими болезнями не призывают на военную службу и дали их список.
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