Есть много нюансов: по каким семейным обстоятельствам военнослужащие могут уволиться со службы

Наша жизнь — не линейная. Иногда она подбрасывает нам события, которые требуют нашего времени и внимания. Мобилизированные военнослужащие могут увольняться по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Читай в нашем материале о семейных обстоятельствах, при которых можно уволиться мобилизованным.

Семейные обстоятельства, при которых можно уволиться мобилизованным

Возможность уволиться по семейным обстоятельствам для военнослужащих предусмотрена Законом Украины О воинской обязанности и военной службе. Во втором пункте четвертой части указано, что основаниями для увольнения с военной службы являются:

Воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Воспитание ребенка, с тяжелыми болезнями (например, врожденные пороки развития, онкологические заболевания, сахарный диабет 1-го типа, тяжелые психические расстройства и другие). Необходимость постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или партнера. Это должно подтверждаться медицинским заключением комиссии. Наличие супруги (супруга) с инвалидностью и / или одного из родителей либо родителей супруги (супруга) с инвалидностью I либо II группы. Необходимость опеки над лицом с инвалидностью, признанным недееспособным судом. Необходимость постоянного ухода за лицом с инвалидностью I и II групп.

Если военнослужащие с такими обстоятельствами отказываются увольняться, они могут продолжать службу, — говорится в законе.

Как мобилизованным уволиться по семейным обстоятельствам

В случае, если у военнослужащего имеющиеся обстоятельства из перечня выше, он должен подать рапорт об увольнении командиру воинской части и добавить заверенную копию документов об обстоятельствах.

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В определении обстоятельств по уходу или попечительству проверяется возможность выполнять такие обязанности. К тому же опекун или попечитель должен проживать вместе с человеком, за которым будет ухаживать.

Если у недееспособного лица или того, кто имеет другие заболевания, есть другие родственники, которые согласны на опеку или попечительство, суд вероятнее всего не назначит военнослужащего. Однако, если ухаживать за больным больше некому, уволиться по семейным обстоятельствам можно.

Следует отметить, что суд не позволит ухаживать военнослужащими за родственниками в случае, если они имели алкогольную / наркотическую зависимость, если они лишены родительских прав, были осуждены за тяжкие преступления.

Если военнослужащий не может подать документы об увольнении самостоятельно, за него это должны сделать родственники. Необходимые документы должны быть нотариально заверены.

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Фото: Canadian Armed Forces / Генштаб Украины