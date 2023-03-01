Сохранить чувство уважения и благодарности. Starlight Media запускает корпоративную программу по поддержке ветеранов

Когда наших защитников и защитниц нельзя будет узнать по форме, выразить свою благодарность можно будет только с помощью программ по поддержке ветеранов и ветеранок.

Ведь после победы Украины и окончания боевых действий начнется новая борьба — за новое и развитое будущее страны, где есть место для всех, особенно для ее защитников.

Без сомнения, сейчас весь украинский народ объединен верой и благодарностью нашим силам обороны.

— Важно, чтобы это чувство уважения и благодарности осталось в нашем обществе и в то время, когда героев и героинь уже нельзя будет узнать по форме. Когда они и их семьи пройдут непростой путь реабилитации и возвращения к гражданской жизни, — говорит СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.

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Поэтому медиагруппа Starlight Media создала первую комплексную украинскую корпоративную стратегию, внедряющую систему поддержки и адвокации прав ветеранов и ветеранок на рабочем месте, а также в продуктах компании и в целом.

Целью стратегии является содействие формированию инклюзивных и благоприятных условий для трудоустройства, реабилитации, адаптации украинских военных по завершению службы. А также для качественного отображения их опыта и потребностей в контенте.

Это одна из форм веры в победу — работать для тех, кто ее приближал, рискуя собственной жизнью.

Как создавалась корпоративная программа по поддержке ветеранов и ветеранок

В основе корпоративной программы от Starlight Media лежит опыт 100 американских компаний, которые определяются как наиболее дружественные к ветеранам и ветеранкам работодателями в ежегодном рейтинге Forbes.

Она основана на экспертных рекомендациях Veteran Hub, которые уже годами занимаются адаптацией и трудоустройством украинских ветеранов и ветеранок и стали ключевым партнером программы Starlight Media.

Кроме того, программа базируется еще и на украинских исследованиях по вызовам и общественным стереотипам, с которыми сталкиваются наши граждане, имеющие боевой опыт.

Корпоративная программа была создана с бесконечной благодарностью ветеранам и ветеранкам девятилетней российско-украинской войны и ожиданием возвращения всех защитников и защитниц, борющихся за украинскую свободу и независимость сейчас.

Кто будет иметь доступ к корпоративной программе по поддержке ветеранов и ветеранок

Starlight Media сделает доступ ко всем своим наработкам и проектам открытым, поскольку стремится достичь большей социальной пользы. Также компания ставит целью распространить эти практики среди ответственного украинского бизнеса и всех заинтересованных сторон.

— Мы точно знаем, что работать уже сейчас — как медиагруппа, как работодатель, как бизнес, чтобы стать надежным плечом опоры для возвращения тех, кто внес свой вклад в нашу безопасность и свободу. И верим, что в этой цели найдем много партнеров — среди украинских компаний, общественных и государственных институций, среди наших зрителей, — добавляет СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.

Медиагруппа Starlight Media готова передать все наработки и презентовать свою программу украинским бизнесам и партнерам, которые тоже стремятся поддержать ветеранов и ветеранок российско-украинской войны.

Чтобы получить материалы, нужно обратиться на почту к honcharenko.y@slm.ua.

Три уровня деятельности компании, на которых будет реализовываться программа Starlight Media по поддержке ветеранов и ветеранок

Как медиа

широкое и инклюзивное освещение опыта ветеранов/ветеранок и их семей по всем телеканалам медиагруппы;

информационная поддержка проектов, направленных на реабилитацию и адаптацию ветеранов/ветеранок;

наработка редакционных принципов чувствительного освещения боевого и ветеранского опыта в новостном, развлекательном и художественном контенте;

создание телевизионных и диджитал-кампаний и проектов по поддержке общественной инклюзивности и позитивного восприятия ветеранов/ветеранок и их семей;

реализация социальных и маркетинговых национальных кампаний, посвященных ветеранам/ветеранкам российско-украинской войны.

Как работодателя

комплексная стратегия поддержки сотрудников и сотрудниц Starlight Media, которые вернутся на рабочие места после завершения службы;

будущий инклюзивный наем ветеранов и ветеранок;

разработка программ адаптации ветеранов/ветеранок, корпоративного обучения, специализированных льгот, сервисов психологической поддержки;

формирование корпоративных сообществ ветеранов/ветеранок и их семей;

инклюзивное развитие корпоративной культуры;

проведение обучения для hr-команды, руководителей/руководительниц и команды по чувствительной коммуникации и найму ветеранов/ветеранок.

Как бизнеса

адвокация программ поддержки ветеранов и ветеранок среди компаний, работающих в Украине;

бесплатное предоставление собственных наработок для использования другими украинскими бизнесами;

информационная поддержка ветеранского бизнеса и бизнесов, внедривших программы поддержки украинских ветеранов и ветеранок.

Количество военнослужащих, защищающих наше государство, существенно увеличилось. Так что самое время формировать новую ветеранскую политику, в основе которой будет четкая и эффективная система перехода от военной карьеры к гражданской жизни. Читай, как меняется система поддержки ветеранов в Украине.

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