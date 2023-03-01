Сохранить чувство уважения и благодарности. Starlight Media запускает корпоративную программу по поддержке ветеранов

Когда наших защитников и защитниц нельзя будет узнать по форме, выразить свою благодарность можно будет только с помощью программ по поддержке ветеранов и ветеранок.
Ведь после победы Украины и окончания боевых действий начнется новая борьба — за новое и развитое будущее страны, где есть место для всех, особенно для ее защитников.
Без сомнения, сейчас весь украинский народ объединен верой и благодарностью нашим силам обороны.
Без сомнения, сейчас весь украинский народ объединен верой и благодарностью нашим силам обороны.
— Важно, чтобы это чувство уважения и благодарности осталось в нашем обществе и в то время, когда героев и героинь уже нельзя будет узнать по форме. Когда они и их семьи пройдут непростой путь реабилитации и возвращения к гражданской жизни, — говорит СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.
Поэтому медиагруппа Starlight Media создала первую комплексную украинскую корпоративную стратегию, внедряющую систему поддержки и адвокации прав ветеранов и ветеранок на рабочем месте, а также в продуктах компании и в целом.
Целью стратегии является содействие формированию инклюзивных и благоприятных условий для трудоустройства, реабилитации, адаптации украинских военных по завершению службы. А также для качественного отображения их опыта и потребностей в контенте.
Это одна из форм веры в победу — работать для тех, кто ее приближал, рискуя собственной жизнью.
Это одна из форм веры в победу — работать для тех, кто ее приближал, рискуя собственной жизнью.
В основе корпоративной программы от Starlight Media лежит опыт 100 американских компаний, которые определяются как наиболее дружественные к ветеранам и ветеранкам работодателями в ежегодном рейтинге Forbes.
Она основана на экспертных рекомендациях Veteran Hub, которые уже годами занимаются адаптацией и трудоустройством украинских ветеранов и ветеранок и стали ключевым партнером программы Starlight Media.
Кроме того, программа базируется еще и на украинских исследованиях по вызовам и общественным стереотипам, с которыми сталкиваются наши граждане, имеющие боевой опыт.
Корпоративная программа была создана с бесконечной благодарностью ветеранам и ветеранкам девятилетней российско-украинской войны и ожиданием возвращения всех защитников и защитниц, борющихся за украинскую свободу и независимость сейчас.
Корпоративная программа была создана с бесконечной благодарностью ветеранам и ветеранкам девятилетней российско-украинской войны и ожиданием возвращения всех защитников и защитниц, борющихся за украинскую свободу и независимость сейчас.
Starlight Media сделает доступ ко всем своим наработкам и проектам открытым, поскольку стремится достичь большей социальной пользы. Также компания ставит целью распространить эти практики среди ответственного украинского бизнеса и всех заинтересованных сторон.
— Мы точно знаем, что работать уже сейчас — как медиагруппа, как работодатель, как бизнес, чтобы стать надежным плечом опоры для возвращения тех, кто внес свой вклад в нашу безопасность и свободу. И верим, что в этой цели найдем много партнеров — среди украинских компаний, общественных и государственных институций, среди наших зрителей, — добавляет СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.
Медиагруппа Starlight Media готова передать все наработки и презентовать свою программу украинским бизнесам и партнерам, которые тоже стремятся поддержать ветеранов и ветеранок российско-украинской войны.
Чтобы получить материалы, нужно обратиться на почту к honcharenko.y@slm.ua.
Количество военнослужащих, защищающих наше государство, существенно увеличилось. Так что самое время формировать новую ветеранскую политику, в основе которой будет четкая и эффективная система перехода от военной карьеры к гражданской жизни. Читай, как меняется система поддержки ветеранов в Украине.
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