Зберегти відчуття поваги та вдячності. Starlight Media запускає корпоративну програму з підтримки ветеранів та ветеранок

Коли наших захисників та захисниць не можна буде впізнати за формою, висловити свою вдячність можна буде лише за допомогою програм з підтримки ветеранів та ветеранок.

Адже після перемоги України та закінчення бойових дій почнеться нова боротьба — за нове та розвинуте майбутнє країни, у якій є місце для всіх, особливо для її оборонців.

Без сумніву, зараз весь український народ об’єднаний вірою та вдячністю нашим силам оборони.

— Важливо, щоб це відчуття поваги та вдячності залишилося в нашому суспільстві і в час, коли героїв та героїнь уже не можна буде впізнати за формою. Коли вони та їхні сім’ї проходитимуть непростий шлях реабілітації та повернення до цивільного життя, — говорить СЕО Starlight Media Олександр Богуцький.

Зараз також дивляться

Тому медіагрупа Starlight Media створила першу комплексну українську корпоративну стратегію, яка впроваджує систему підтримки та адвокації прав ветеранів та ветеранок на робочому місці, а також у продуктах компанії та суспільстві загалом.

Стратегія має на меті сприяти формуванню інклюзивних та сприятливих умов для працевлаштування, реабілітації, адаптації українських військових після завершення служби. А також задля якісного відображення їхнього досвіду та потреб у контенті.

Це одна з форм віри в перемогу — працювати для тих, хто наближав її, ризикуючи власним життям.

Як створювалась корпоративна програма з підтримки ветеранів та ветеранок

В основі корпоративної програми від Starlight Media лежить досвід 100 американських компаній, які визначаються як найбільш дружні до ветеранів та ветеранок роботодавцями у щорічному рейтингу Forbes.

Також вона ґрунтується на експертних рекомендаціях Veteran Hub, що вже роками займаються адаптацією та працевлаштуванням українських ветеранів та ветеранок та стали ключовим партнером програми Starlight Media.

Крім того, програма базується ще й на українських дослідженнях щодо викликів та суспільних стереотипів, з якими зіштовхуються наші громадяни, які мають бойовий досвід.

Корпоративну програму було створено з безкінечною вдячністю ветеранам та ветеранкам дев’ятилітньої російсько-української війни та очікуванням на повернення всіх захисників та захисниць, які виборюють українську свободу та незалежність зараз.

Хто матиме доступ до корпоративної програми з підтримки ветеранів та ветеранок

Starlight Media зробить доступ до всіх своїх напрацювань та проектів відкритим, оскільки прагне досягти більшої соціальної користі. Також компанія ставить на меті поширити ці практики серед відповідального українського бізнесу та всіх зацікавлених сторін.

— Ми точно знаємо, що маємо працювати вже зараз — як медіагрупа, як роботодавець, як бізнес, щоб стати надійним плечем опори для повернення тих, хто зробив свій внесок у нашу безпеку та свободу. І віримо, що в цій великій меті знайдемо багато партнерів — серед українських компаній, громадських та державних інституцій, серед наших глядачів, — додає СЕО Starlight Media Олександр Богуцький.

Медіагрупа Starlight Media готова передати всі напрацювання та презентувати свою програму українським бізнесам та партнерам, які теж прагнуть підтримати ветеранів та ветеранок російсько-української війни.

Для того щоб отримати матеріали, потрібно звернутися на пошту до honcharenko.y@slm.ua.

Три рівні діяльності компанії, на яких буде реалізовуватись програма Starlight Media з підтримки ветеранів та ветеранок

Як медіа

широке та інклюзивне висвітлення досвіду ветеранів/ветеранок та їхніх сімей на всіх телеканалах медіагрупи;

інформаційна підтримка проектів, що націлені на реабілітацію та адаптацію ветеранів/ветеранок;

напрацювання редакційних принципів чутливого висвітлення бойового та ветеранського досвіду в новинному, розважальному та художньому контенті;

створення телевізійних та диджитал-кампаній і проектів з підтримки суспільної інклюзивності та позитивного сприйняття ветеранів/ветеранок та їхніх сімей;

реалізація соціальних та маркетингових національних кампаній, присвячених ветеранам/ветеранкам російсько-української війни.

Як роботодавця

комплексна стратегія підтримки співробітників та співробітниць Starlight Media, що повернуться на робочі місця після завершення служби;

майбутній інклюзивний найм ветеранів та ветеранок;

розроблення програм адаптації ветеранів/ветеранок, корпоративного навчання, спеціалізованих пільг, сервісів психологічної підтримки;

формування корпоративних спільнот ветеранів/ветеранок та їхніх сімей;

інклюзивний розвиток корпоративної культури;

проведення навчання для hr-команди, керівників/керівниць та команди з чутливої комунікації та найму ветеранів/ветеранок.

Як бізнесу

адвокація програм підтримки ветеранів та ветеранок серед компаній, які працюють в Україні;

безкоштовне надання власних напрацювань для використання іншими українськими бізнесами;

інформаційна підтримка ветеранського бізнесу та бізнесів, що запровадили програми підтримки українських ветеранів та ветеранок.

Кількість військовослужбовців, які захищають нашу державу, наразі суттєво збільшилась. Тож саме час формувати нову ветеранську політику, в основі якої буде чітка та ефективна система переходу від військової кар’єри до цивільного життя. Читай, як змінюється система підтримки ветеранів в Україні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!