Україна

Менторство та боротьба із застарілою бюрократією: як змінюється система підтримки ветеранів в Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Лютого 2023, 07:00

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