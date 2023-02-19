Менторство та боротьба із застарілою бюрократією: як змінюється система підтримки ветеранів в Україні

Кількість військовослужбовців, які захищають нашу державу, наразі суттєво збільшилась. Лише за минулий рік, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, в оборонному секторі нашої держави працює близько мільйона осіб.

Тож саме час формувати нову ветеранську політику, в основі якої буде чітка та ефективна система переходу від військової кар’єри до цивільного життя. І тут Україні варто орієнтуватись на досвід інших країн, зокрема США.

Міністерка з питань ветеранів Юлія Лапутіна в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про те, яким чином держава зможе забезпечити перехід військовослужбовців ЗСУ до мирного життя після війни.

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Наразі міністерство розробляє програму менторства для ветеранів, щоб після нашої перемоги, кожен міг адаптуватись до нових реалій.

Ментор — це той, хто має успіх у якійсь справі. Наприклад, це ветеран, який отримав відповідний статус та вдало пройшов свою інтеграцію до мирного життя. Тож саме ментор буде саме залучатися до того, щоб у громаді допомагати тим, хто повернеться з війни після нашої перемоги.

Тобто пропонується створити загальнодержавну систему менторів, тобто помічників ветерана, який буде повертатись до мирного життя.

Наразі ветерану, який повернувся з боїв, дуже ускладнює життя стара бюрократична система. Тому йому може бути важко зрозуміти, чому вона заважає йому отримати допомогу чи послугу.

Вони (ветерани, — ред.) не мають зіштовхуватись з якимись сталими бюрократами, які не розуміють, як саме себе поводити з ветеранами.

Тому запроваджується система, щоб пропорційно до кількості ветеранів у громаді було створено цю інституцію менторів.

Вже створено три пілотні проекти у Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. На базі вищих навчальних закладів відкриваються центри ветеранського розвитку, де готують до навчання за різними спеціальностями.

Також знаходиться у розробці цифровий варіант подачі заявки для тих, хто хоче стати ментором для ветеранів.

Ми прагнемо залучати до менторської діяльності саме ветеранів та членів родин ветеранів. Після масової демобілізації та нашої перемоги це буде додаткове працевлаштування, що також важливо для країни.

Як може допомогти ментор ветерану

Наприклад, якщо у ветерана є психологічні проблеми, то ментор допомагає знайти реабілітаційний заклад та психолога.

Або ж якщо виникли проблеми з отриманням потрібного документа, тоді ветеран теж може звернутися по допомогу до ментора, який фактично буде адвокатувати його проблеми.

Ми знаємо, що зараз багато військових, які отримали поранення, мають проблеми з отриманням довідки. Тому тут потрібна модерація, а також поєднання зусиль громади та держави.

Ветераном бути складніше, аніж військовим. Адже коли людина служить, то завжди знає рід своєї діяльності. Однак після того, як захисник чи захисниця повертається в цивільне життя, є ризик стикнутись з непорозумінням та стереотипами суспільства.

Щоб такого не траплялось, читай, як цивільним розуміти та підтримувати ветеранів.

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