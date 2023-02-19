Менторство и борьба с устаревшей бюрократией: как меняется система поддержки ветеранов в Украине

Количество военнослужащих, защищающих наше государство, существенно увеличилось. Только за прошлый год, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в оборонном секторе нашего государства работает около миллиона человек.

Так что самое время формировать новую ветеранскую политику, в основе которой будет четкая и эффективная система перехода от военной карьеры к гражданской жизни. И здесь Украине следует ориентироваться на опыт других стран, в том числе США.

Министр по вопросам ветеранов Юлия Лапутина в эфире телемарафона Єдині новини рассказала о том, каким образом государство сможет обеспечить переход военнослужащих ВСУ к мирной жизни после войны.

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Сейчас министерство разрабатывает программу менторства для ветеранов, чтобы после нашей победы каждый мог адаптироваться к новым реалиям.

Ментор — это тот, кто добился успеха в каком-то деле. К примеру, это ветеран, получивший соответствующий статус и удачно прошедший свою интеграцию в мирную жизнь. Поэтому именно ментор будет приобщаться к тому, чтобы в громаде помогать тем, кто вернется с войны после нашей победы.

То есть, предлагается создать общегосударственную систему менторов, то есть помощников ветерана, который будет возвращаться к мирной жизни.

Ветерану, который вернулся из боев, очень усложняет жизнь старая бюрократическая система. Поэтому ему может быть трудно понять, почему он мешает ему получить помощь или услугу.

Они (ветераны, — ред.) не должны сталкиваться с какими-то постоянными бюрократами, которые не понимают, как себя вести с ветеранами.

Поэтому внедряется система, чтобы пропорционально количеству ветеранов в громаде был создан этот институт менторов.

Уже создано три пилотных проекта во Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях. На базе вузов открываются центры ветеранского развития, где готовят к обучению по разным специальностям.

Также находится в разработке цифровой вариант подачи заявки для тех, кто хочет стать ментором для ветеранов.

Мы стремимся привлекать к менторской деятельности именно ветеранов и членов семей ветеранов. После массовой демобилизации и нашей победы это будет дополнительное трудоустройство, что также важно для страны.

Как может помочь ментор ветерана

К примеру, если у ветерана есть психологические проблемы, то ментор помогает найти реабилитационное заведение и психолога.

Или если возникли проблемы с получением нужного документа, тогда ветеран тоже может обратиться за помощью к ментору, который фактически будет адвокировать его проблемы.

Мы знаем, что сейчас многие военные, получившие ранения, имеют проблемы с получением справки. Поэтому здесь нужна модерация, а также сочетание усилий общества и государства.

Ветераном быть сложнее, чем военным. Ведь когда человек служит, то всегда знает род своей деятельности. Однако после того, как защитник или защитница возвращается в гражданскую жизнь, есть риск столкнуться с недоразумением и стереотипами общества.

Чтобы такого не случалось, читай, как гражданским понимать и поддерживать ветеранов.

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