Страна ветеранов: как помочь воинам забыть ужасы войны и адаптироваться к мирной жизни

Страна ветеранов. Такой будет Украина, и мы должны готовиться. 700 тысяч ветеранов появилось в Украине с 2014 года. Еще минимум один миллион стали ветеранами за прошлый год.

А война продолжается, и эта цифра растет. Поэтому общество должно это понимать, нам всем нужно над собой работать — государству, бизнесу, всему обществу.

Еще в прошлом году 30% опрошенных украинцев считали ветеранами тех, кто воевал во Вторую мировую, а на самом деле ветераны — рядом. Им по 25, 35, 60 лет. Это наши родные, соседи или коллеги.

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Украинский ветеранский фонд пытается помочь не только фронтовикам, но и обществу достойно встретить защитников и защитниц. Государству — предоставить все услуги. Работодателям — принимать в коллективах. А обществу — научиться не воспринимать ветеранов просто как льготников.

Первый заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк говорит, что таким образом мы отдаем долг за то, что наши защитники отдали здоровье, жизнь и очень часто — отношения с семьей.

Мы должны стать обществом, которое будут хотеть защищать.

Фонд открыл горячую линию — для ветеранов и их семей; для тех, кто ждет из плена; для тех, у кого родные пропали без вести. Не отказывают никому. Линия работает круглосуточно и ежедневно. За все это время было семь тысяч звонков.

Позвонить на горячую линию для защитников и их семей можно по номеру 0 800 33 20 29.

Главный психолог горячей линии психологической поддержки Украинского ветеранского фонда Елена Лешко отмечает, что больше всего обращаются именно родные, которые очень переживают за своих близких на войне. Звонят также и военные, которые проходят реабилитацию. Они также ищут поддержки.

Помогает фонд и ветеранам-предпринимателям. Новичкам и не только. По программе Варто предусмотрены гранты до миллиона на развитие своего дела.

На один из таких грантов ветеран Денис Дудник обустроил с командой психологический клуб. Здесь платно и бесплатно смогут консультироваться жители Бучанского района, пережившие все ужасы войны.

Денис воевал с 2014 года. Поэтому знает, насколько важно получить опору после возвращения.

Ветеран войны и совсем молодой человек по имени Глеб Стрижко. Он — морпех, воевал за Мариуполь, затем получил ранение, попал в плен, был освобожден. И после лечения и реабилитации он вернулся к гражданской жизни.

Осознание того, что мне 26 и я уже пенсионер, и я уже ветеран — это немного диссонирует с моими представлениями о мире. Но я понял, что могу быть полезным здесь.

Помогать таким же, как и сам, Глеб будет в новом киевском офисе ВетаранХаба. Он скоро откроется после почти года перерыва. Все это время специалисты работали дистанционно и по телефону. Но уже через несколько дней офис ждет своих клиентов.

Теперь мы — страна ветеранов. Любое министерство, как бы оно ни называлось, будет взаимодействовать с ветеранами, нам нужно это понять, — говорит и.о. председателя правления организации ВетеранХаб Артем Денисов.

В ВетеранХабе, который создали еще в 2018 году при поддержке фондов Виктора Пинчука и Елены Пинчук — юридическая поддержка, психологическая, консультации для работодателей, ожидающих возвращения ветеранов.

Также здесь могут найти поддержку семьи, которые потеряли родных на войне. Работают по всей сети 80 человек. У всех одна цель — сделать жизнь и услуги для ветеранов доступными.

На фронте люди погибают за нашу независимость. Давайте сделаем максимально, чтобы когда эти люди начали возвращаться, по крайней мере здесь у нас не было потерь.

— Это наша гражданская обязанность быть для этих людей ответственными, — добавляет Артем Денисов.

В 20 лет он защищал Мариуполь и получил два тяжелых ранения во время минометного обстрела. В результате — остался без правой руки и левой ноги, месяц пробыл в плену российских оккупантов. Читай историю 20-летнего ветерана Романа Городенского.

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