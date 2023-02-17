Наступление? ИПСО! Что известно о накоплении войск РФ на границе Сумской области

Сегодня утром жителей Сумской области и всей Северной Украины насторожили сообщения в СМИ о наращивании сил противника на границе с областью. Об этом якобы сообщил старший лейтенант ВСУ Андрей Гулаков для The Times.

Впоследствии в Сумской ОВА объяснили: враг не собрал войска около границы, а запустил сильную ИПСО. Что известно о ситуации на границе в Сумской области — разбираем дальше.

Что известно о войсках россиян возле Сумской области

Информация о 10 тысячах российских военных на границе с городом Сумы не соответствует действительности, — сообщает ОВА.

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По состоянию на сегодня, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумской областью не зафиксирована.

Сумская ОВА уже обратилась в правоохранительные органы для проверки источника этих данных. По предварительной информации, это не что иное, как ИПСО.

Власти Украины призывают граждан доверять только официальным источникам информации. Как отличить фейк от правды, мы писали в другом материале.

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