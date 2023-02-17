Война в Украине

Наступление? ИПСО! Что известно о накоплении войск РФ на границе Сумской области

Виктория Мельник, редактор сайта 17 февраля 2023, 16:28
Сумы
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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