Війна в Україні

Наступ? ІПСО! Що відомо про накопичення військ біля кордону Сумської області

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Лютого 2023, 16:28
Суми
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Більше новин
Як допомогти людині при нападі епілепсії - порада неврологині
Пхати ложку до рота не варто — неврологиня про те, як допомогти людині при судомах
Наступ? ІПСО! Що відомо про накопичення військ біля кордону Сумської області
Це надзвичайний виклик! Ольга Чумак про те, як Кока-Кола допомагає продуктами деокупованим регіонам
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
схуднення
Схуднення на межі з одержимістю: як соцмережі впливають на харчові звички
Дивитись більше

Матеріали по темі

балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Катівні окупантів
Після цієї ями вижили одиниці! Від історій полону на Харківщині мороз по шкірі
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал

Відео
балістична ракета це

Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:14:25
Катівні окупантів
Після цієї ями вижили одиниці! Від історій полону на Харківщині мороз по шкірі
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:04:44
Росіяни репресують кримських татар у Криму
В’язниця для кримських татар — росіяни посилюють репресії проти проукраїнських людей у Криму
Карта бойових дій в Україні 17.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:25
Перехоплені розмови окупантів: жаліються на нервовий зрив
“Я на межі зриву!” Сльози та відчай ллються рікою у новій перехопленій розмові окупантів
0:11:51
Українські дрони-камікадзе: як працюють та вартість
Непомітно знищують навіть танки! Як працюють українські дрони-камікадзе та скільки коштують
0:06:53
Розбір завалів після землетрусу у Туреччині: як працюють українські рятувальники
Знаходять живих навіть через 200 годин! Як працюють українські рятувальники під час розбору завалів у Туреччині
0:13:57
Наступ? ІПСО! Що відомо про накопичення військ біля кордону Сумської області
Хвилюєшся, що не вимикають світло? Яка ситуація з електроенергією в Україні та чи будуть нові відключення
Карта бойових дій в Україні 16.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 16 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Пенсія
Читати далі
Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам 2023: чи буде підвищення
Як подолати апатію
Читати далі
“Швидка” психологічна допомога — як позбутися апатії

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь