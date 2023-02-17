Наступ? ІПСО! Що відомо про накопичення військ біля кордону Сумської області

Сьогодні ранком жителів Сумської області та всієї Північної України насторожило повідомлення у ЗМІ про нарощення сил противника на кордоні з областю. Про це, начебто, повідомив старший лейтенант ЗСУ Андрій Гулаков для The Times.

Згодом Сумська ОВА дала пояснення: ворог не зібрав війська біля кордону, а запустив сильну ІПСО. Що відомо про ситуацію на кордоні у Сумській області — розбираємо далі.

Що відомо про війська росіян біля Сумської області

Інформація про 10 тисяч російських військових на кордоні з містом Суми не відповідає дійсності, — повідомляє ОВА.

Зараз також дивляться

Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано.

Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних. За попередньою інформацією, це не що інше, як ІПСО.

Влада України закликає громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації. Як відрізнити фейк від правди, ми писали в іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!