Удар по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине: в области объявлен день траура

Понедельник, 2 февраля, стал днем глубокой скорби для всей Днепропетровской области. Регион чтит память работников угледобывающего предприятия, чьи жизни оборвал очередной акт российского террора. Накануне, 1 февраля, вражеский беспилотник попал рядом со служебным автобусом, в котором шахтеры возвращались домой после смены.

Удар по шахтерам на Днепропетровщине: состояние раненых

По последним данным, которые обнародовал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили 16 человек. Медики продолжают борьбу за жизни тех, кто находился в эпицентре удара.

Выросло количество пострадавших в результате удара БпЛА рядом со служебным автобусом в Терновке. Сейчас раненых 16. В больнице остаются 14 человек, из них 7 – в тяжелом состоянии. Скорейшего выздоровления, — сообщил глава области Александр Ганжа.

В Нацполиции добавили, что после попадания транспортное средство мгновенно вспыхнуло, что осложнило спасение людей. Враг цинично выбрал целью гражданскую инфраструктуру в Павлоградском районе, зная, что там передвигаются исключительно работники предприятий.

Самый темный день: реакция ДТЭК на потерю коллег

Для компании ДТЭК эта атака стала крупнейшей одновременной потерей среди персонала с начала полномасштабного вторжения. Генеральный директор Максим Тимченко назвал произошедшее одним из самых темных эпизодов в истории холдинга.

В пресс-службе ДТЭК подчеркнули, что семьи погибших и все пострадавшие получат максимальную поддержку:

Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и раненых. Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

В Днепропетровской области объявили день траура

Сегодня Терновка и вся область официально чтят память погибших работников. Этот понедельник объявлен днем траура. Общины приспускают флаги, отменяя все развлекательные мероприятия, в память о людях труда, чьи жизни оборвали российские изверги.

Глава ОВА Александр Ганжа призвал жителей разделить боль утраты с семьями шахтеров:

Склоняем головы в память о погибших из-за вражеской атаки на автобус с работниками предприятия, которую совершил агрессор накануне. Светлая память тем, чьи жизни оборвали российские нелюди. Искренние соболезнования тем, кто потерял родных.

Сейчас на местах всех попаданий продолжают работать следственно-оперативные группы, документируя очередные доказательства террора против гражданского населения Украины.

Главное фото: ДТЭК.

Стоит заметить, что это не первая масштабная трагедия в регионе за последнее время. Ранее мы рассказывали, что в ВСУ подтвердили удар России по полигону в Днепропетровской области — тогда вражеская атака также привела к тяжелым последствиям.

