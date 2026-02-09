Один фельдшер на 30 тысяч: медицинский коллапс в оккупированном Лисичанске

Временно оккупированный Лисичанск оказался на грани гуманитарной катастрофы. На весь город, где вопреки войне и оккупации остается около 30 тысяч жителей, остался всего один фельдшер скорой помощи. Он одновременно выполняет функции врача, водителя и диспетчера, что фактически парализовало систему экстренной помощи.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Пустые станции и очереди за жизнью: как работает скорая в оккупации

Ситуация критическая: когда единственный медик выезжает на вызов, принимать новые обращения просто некому. Жители города сообщают, что часто находят здание станции скорой помощи абсолютно пустым.

Те, кто пытается добраться до врачей самостоятельно из-за невозможности дозвониться, целуют замок на дверях. Помощь в городе теперь — это вопрос везения, а не обязанность оккупационных властей.

Оккупационная администрация игнорирует проблему, хотя официально владеет цифрами. Если до полномасштабного вторжения рф в Лисичанске проживало более 93 тысяч человек, то на конец 2025 года их количество сократилось втрое. Однако даже для этих 30 тысяч освободители не смогли обеспечить базовое право на жизнь.

Лисичанск потерял две трети населения

Медицинская система на всех временно оккупированных территориях стремительно деградирует. Кадровый голод, отсутствие лекарств и тотальное недофинансирование стали нормой русского мира. Жизнь местных жителей для оккупантов — лишь расходный материал, который не стоит внимания или инвестиций.

Когда ты видишь пустую станцию скорой, ты понимаешь истинную цену их обещаний. Мы здесь не люди, мы — тени. Кто успел — уехал, кто остался — молится, чтобы сердце не прихватило, потому что единственный фельдшер может быть на другом конце города, и ты его просто не дождешься, — комментирует ситуацию один из жителей Лисичанска на условиях анонимности.

Главное фото: Иллюстративное.

