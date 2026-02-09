Тимчасово окупований Лисичанськ опинився на межі гуманітарної катастрофи. На все місто, де попри війну та окупацію залишається близько 30 тисяч мешканців, залишився лише один фельдшер швидкої допомоги. Він одночасно виконує функції лікаря, водія та диспетчера, що фактично паралізувало систему екстреної допомоги.

Порожні станції та черги за життям: як працює швидка в окупації

Ситуація критична: коли єдиний медик виїжджає на виклик, приймати нові звернення просто немає кому. Мешканці міста повідомляють, що часто знаходять будівлю станції швидкої допомоги абсолютно порожньою.

Ті, хто намагається дістатися до лікарів самотужки через неможливість додзвонитися, цілують замок на дверях. Допомога в місті тепер — це питання везіння, а не обов’язок окупаційної влади.

Окупаційна адміністрація ігнорує проблему, хоча офіційно володіє цифрами. Якщо до повномасштабного вторгнення рф у Лисичанську проживало понад 93 тисячі людей, то на кінець 2025 року їхня кількість скоротилася втричі. Проте навіть для цих 30 тисяч визволителі не спромоглися забезпечити базове право на життя.

Лисичанськ втратив дві третини населення

Медична система на всіх тимчасово окупованих територіях стрімко деградує. Кадровий голод, відсутність ліків та тотальне недофінансування стали нормою русского міра. Життя місцевих мешканців для окупантів — лише витратний матеріал, який не вартий уваги чи інвестицій.

Коли ти бачиш порожню станцію швидкої, ти розумієш справжню ціну їхніх обіцянок. Ми тут не люди, ми — тіні. Хто встиг — поїхав, хто залишився — молиться, щоб серце не прихопило, бо єдиний фельдшер може бути на іншому кінці міста, і ти його просто не дочекаєшся, — коментує ситуацію один із мешканців Лисичанська на умовах анонімності.

