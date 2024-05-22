Украинские беженцы против пропаганды: почему важно больше говорить о наших людях за рубежом

С началом полномасштабной войны более шести миллионов украинцев покинули свои дома и фактически стали беженцами. О том, как европейское общество воспринимает украинцев, какие есть проблемы с интеграцией, и о том, как журналистам нужно больше говорить на эту тему, обсуждали на панельной дискуссии Х Львовского Медиа Форума.

Во время разговора речь шла о том, что сейчас чрезвычайно активна российская пропаганда, которая вырисовывает для европейцев не очень положительный образ украинцев. Если сначала система работала положительно, медиа освещали не только печальные или негативные события с украинскими беженцами, то сейчас ситуация изменилась.

Нужно больше позитивных историй

Немецкий журналист-международник Йорг Лау отметил, что сейчас необходимо менять восприятие европейцев относительно тех людей, которые приехали в большом количестве. Они приехали из-за ужасной ситуации, а не потому, что хотели забрать что-то у местных жителей. Он добавил, что необходимо публиковать больше позитива.

— Нужно больше положительных историй, но и обязательно добавлять контекст. Необходимо представить этих людей как тех, кто принимает собственные решения, а мы со своей стороны пытаемся изменить условия, из-за которых люди уехали, — отметил Лау.

Испанская журналистка, специалист по вопросам гендера, миграции и прав людей Патрисия Масиас поддержала коллегу.

— Система беженцев не работает в наших странах. Мы должны сделать так, чтобы она работала нормально и улучшить ее. Ведь вся история человечества — это миграция, и она должна быть безопасной. А между тем, на первых полосах мы видим проблему беженства как кризисную.

Журналисты также вспомнили, что сейчас политики используют ксенофобские высказывания в адрес украинских беженцев. Например, во время выборов в Польше политикам удалось удачно манипулировать миграционным вопросом в обществе, хотя мигранты в этой стране заплатили больше налогов, чем на них было потрачено.

— Беженцам нужно оказывать больше внимания, ведь они становятся частью общества. Например, в Ирландии украинские беженцы могут быть избраны в городские советы. Таким образом они могут быть голосом этой маленькой части общества, чтобы рассказать о своих потребностях, — добавила журналистка Радио Свобода Мария Горбань.

Влияние пропаганды

Участники дискуссии также отметили, что российская пропаганда проникает везде и использует любую информацию в свою пользу. Например, она удачно проработала вопрос о том, что украинцы, приезжающие в Европу, являются агрессивными нацистами, которые не стремятся к миру, а десятки тысяч мужчин призывного возраста не хотят воевать. Соответственно, у европейцев возникает вопрос — почему мы должны поддерживать Украину оружием?

В итоге, участники дискуссии согласились, что надо больше говорить о проблемах украинцев, чтобы европейцы чаще задумывались о том, что поддержка Украины в военном сопротивлении и интеграции в ЕС даст больше шансов на то, чтобы украинцы возвращались домой. В то же время задача украинских СМИ — также рассказывать о беженцах и развеивать миф, что эти люди начали новую жизнь и уже никогда не вернутся.

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