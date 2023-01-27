Каждый стежок, крестик, символ несет сообщение: в Киеве открыли выставку Вишиті болем о сексуальном насилии военного времени

155 — это много или мало? Если число 155 о количестве дней, то это практически наполовину меньше, чем мы пережили в состоянии полномасштабной войны.

Однако если число 155 — это количество зафиксированных случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными над украинцами? Даже один такой случай — это больше, чем можно было бы представить сознательному цивилизованному человеку.

В такое зверство не хочется верить даже один раз, не хочется видеть и уж точно никто не хотел бы такое пережить. Однако с кем-то такое все же случилось.

Сейчас также смотрят

Официально зафиксировать таких случаев в Украине по состоянию на январь 2023 года удалось 155, но по данным Украинской Хельсинкской группы их может быть более чем в 100 раз больше.

Точной цифры не известно, потому что потерпевшие молчат. Людям тяжело найти в себе силы, чтобы говорить о таком травматическом опыте.

Недостаточно сказать, что сложно рассказать или вспомнить о пережитом насилии. Долгое время система, которая теперь снова пытается поглотить нашу страну, учила людей молчать — о том, что болит, тревожит и выпекает все живые чувства изнутри.

Некоторые могут пытаться забыть, заглушить страшные образы перед глазами и спрятаться от всего мира. Так же когда-то наш народ, не имея возможности изливать душу напоказ, выливал боль в песнях и лечил раны вышитым рушником.

Поэтому в рамках проекта Женское лидерство: на пути восстановления Украины, финансируемого благодаря помощи Великобритании от правительства Великобритании и внедряемого организацией Пакт и консалтинговым агентством One Health, был создан художественный проект Вишиті болем.

Главной целью было вышить рушники, чтобы рассказать истории о сексуальном насилии, которое совершили российские оккупанты над украинцами. Рассказы на холсте состоят из сборных образов людей.

Но собраны эти истории из произошедших на самом деле темных событий. И из светлых, которые обязательно произойдут. А произойдет вот что: раны заживут, жизнь победит, мы все преодолеем.

Организаторы отмечают, что целью помочь женщинам освободиться от гендерных предубеждений, стать опорой для себя и примером для других, а также поддержать тех, кто пока сам не готов говорить о пережитом.

Мы хотим помочь им заговорить, обратиться за помощью и таким образом разделить свою боль, — рассказала управляющий партнер агентства One Health Наталья Ольберт-Синько.

Читать по теме Сексуальное насилие не подлежит амнистии — правозащитница о преступлениях оккупантов и ответственности за них Правозащитница Лариса Денисенко рассказала о жертвах изнасилований и других преступлений оккупантов.

Вышивать истории о сексуальном насилии на рушниках решили, поскольку их можно было перевести на нетравматический и доступный всем язык орнамента.

Кроме того, как подчеркнула Наталья Ольберт-Синько, вышитые полотенца всегда имели сакральное значение для нашего народа.

Каждый стежок, крестик, символ несет сообщение. Они являются частью нашего кода, частью народной памяти, где когда-нибудь будет и эта война.

Поделиться собственной историей, прочитать рассказы других — уже чрезвычайно важно для памяти нашего народа. Поэтому истории о сексуальном насилии военного времени можно увидеть на выставке Вишиті болем. Она продлится с 26 января по 2 февраля 2023 на станции метро Золотые ворота.

Также рассказы можно прочитать на официальном сайте художественного проекта Вишиті болем или выразить свою поддержку пострадавшим от сексуального насилия во время войны. Это можно сделать и в социальных сетях, воспользовавшись специальной маской в Instagram.

Мы хотим, чтобы каждая женщина, прошедшая через этот болезненный опыт, нашла в себе силы двигаться дальше, — отметила программный директор гендерных проектов Пакт Олеся Гальчинская.

Напоследок психолог платформы SafeWomenHub Инна Михалева отметила, что одна из целей проекта — показать пострадавшим, что они не одни и рядом очень много тех, кто готов протянуть руку помощи и вместе пройти путь исцеления.

Людям, пережившим сексуальное насилие, бесспорно трудно говорить об этом. Но еще труднее — оставаться с такими воспоминаниями один на один.

Об этом сложно говорить, но однозначно следует. От жестокости российских оккупантов пострадали сотни девушек и женщин. В то же время мы должны поддерживать пострадавших. Читай, как правильно поддержать человека, пережившего изнасилование.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!