Війна в Україні

Кожен стібок, хрестик, символ несе повідомлення: у Києві відкрили виставку Вишиті болем про сексуальне насильство воєнного часу

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Січня 2023, 18:30
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