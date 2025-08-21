Россияне совершили атаку на Мукачево Закарпатской области. В результате ударов было поражено одно из предприятий города. Об этом сообщает Мукачевский городской совет, городской голова Андрей Балога и глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

В Мукачево пострадал завод Flex: детали атаки 21 августа

Отмечается, что Мукачево подверглось целенаправленной атаке РФ крылатыми ракетами. Под обстрелом оказалось гражданское предприятие, обеспечивающее работой тысячи жителей общины и района. Кроме этого, разрушены складские помещения.

Информация о погибших не поступала, но есть пострадавшие, им предоставляется необходимая помощь. В результате удара возник масштабный пожар.

Нацполиция сообщает о 15 человек, травмированных в результате обстрела. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому молодому из травмированных — 22 года, самому старшему — 63.

На стационарном лечении сейчас находятся пятеро пациентов, еще одного перевели в областную больницу.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что одна из ракет поразила крупное предприятие американского производителя электроники. Впоследствии стало известно, что речь идет о заводе Flex.

— Полностью гражданский объект, не имеющий ничего общего с обороной или военными. Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране.

В ОВА предупредили, что в связи с возникшим после удара по предприятию в Мукачево масштабным пожаром в воздухе наблюдается значительное задымление.

Продукты горения могут навредить здоровью, поэтому жителям советуют закрыть окна и двери, а также не выходить на улицу без необходимости.

Особенно это касается детей, пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Мукачево под атакой РФ: в городе пожар, жителям советуют закрывать окна / 3 Фотографии

— Этот преступный удар еще раз доказывает: враг пытается избивать даже по тыловым регионам, по гражданским объектам. Цель очевидна — запугать людей, — написал председатель ОВА.

Напомним, что вчера Россия обстреляла Ахтырку в Сумской области, там пострадала семья с тремя детьми, одному из малышей пять месяцев, другим — четыре года и шесть лет.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!