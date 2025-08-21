Россияне совершили атаку на Мукачево Закарпатской области. В результате ударов было поражено одно из предприятий города. Об этом сообщает Мукачевский городской совет, городской голова Андрей Балога и глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.В Мукачево пострадал завод Flex: детали атаки 21 августа Отмечается, что Мукачево подверглось целенаправленной атаке РФ крылатыми ракетами. Под обстрелом оказалось гражданское предприятие, обеспечивающее работой тысячи жителей общины и района. Кроме этого, разрушены складские помещения. Информация о погибших не поступала, но есть пострадавшие, им предоставляется необходимая помощь. В результате удара возник масштабный пожар.Нацполиция сообщает о 15 человек, травмированных в результате обстрела. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому молодому из травмированных — 22 года, самому старшему — 63. На стационарном лечении сейчас находятся пятеро пациентов, еще одного перевели в областную больницу. Читать по теме Дома шатались от взрывов: РФ атаковала Львов Один человек погиб, есть пострадавшие. Сообщается, что РФ поразила улицу Елены Степановны. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что одна из ракет поразила крупное предприятие американского производителя электроники. Впоследствии стало известно, что речь идет о заводе Flex. — Полностью гражданский объект, не имеющий ничего общего с обороной или военными. Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране. В ОВА предупредили, что в связи с возникшим после удара по предприятию в Мукачево масштабным пожаром в воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут навредить здоровью, поэтому жителям советуют закрыть окна и двери, а также не выходить на улицу без необходимости. Особенно это касается детей, пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Мукачево под атакой РФ: в городе пожар, жителям советуют закрывать окна / 3 Фотографии — Этот преступный удар еще раз доказывает: враг пытается избивать даже по тыловым регионам, по гражданским объектам. Цель очевидна — запугать людей, — написал председатель ОВА. Напомним, что вчера Россия обстреляла Ахтырку в Сумской области, там пострадала семья с тремя детьми, одному из малышей пять месяцев, другим — четыре года и шесть лет. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Война в Украине, Закарпатье, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter