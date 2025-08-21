Мукачево під атакою РФ: у місті пожежа, мешканцям радять зачиняти вікна

Росіяни здійснили атаку на Мукачево Закарпатської області. Внаслідок ударів було уражено одне з підприємств міста. Про це повідомляє Мукачівська міська рада, міський голова Андрій Балога та очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

У Мукачево постраждав завод Flex: деталі атаки 21 серпня

Зазначається, що Мукачево зазнало цілеспрямованої атаки РФ крилатими ракетами. Під обстрілом опинилося цивільне підприємство, яке забезпечувало роботою тисячі мешканців громади та району. Крім цього, зруйновано складські приміщення.

Інформації про загиблих не надходило, але є постраждалі, їм надається необхідна допомога. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Нацполіція повідомляє про 15 осіб, травмованих внаслідок обстрілу. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63.

На стаціонарному лікуванні перебуває п’ятеро пацієнтів, ще одного перевели до обласної лікарні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що одна з ракет вразила велике підприємство американського виробника електроніки. Згодом стало відомо, що йдеться про завод Flex.

— Повністю цивільний об’єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військовими. Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні.

В ОВА попередили, що у зв’язку з масштабною пожежею, що виникла після удару по підприємству в Мукачеві, у повітрі спостерігається значне задимлення.

Продукти горіння можуть нашкодити здоров’ю, тому жителям радять зачинити вікна та двері, а також не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Особливо це стосується дітей, старших людей та тим, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів.

— Цей злочинний удар ще раз доводить: ворог намагається бити навіть по тилових регіонах, по цивільних обʼєктах. Мета очевидна — залякати людей, — написав голова ОВА.

Нагадаємо, що вчора Росія обстріляла Охтирку на Сумщині, там постраждала родина з трьома дітьми, одному з малюків пʼять місяців, іншим — чотири та шість років.

