Должны помнить цену каждого дня войны. В Украину вернули тела 50 военных ВСУ

Сегодня, 27 октября, в Украину вернули тела 50 военных ВСУ. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ). Читай в нашем материале все, что известно о возвращении тел военных.

В Украину вернули тела 50 военных ВСУ — что об этом известно

Сегодня, 27 октября, по результатам репатриации Украина смогла вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 50 погибших (умерших) защитников Украины.

Вооруженные Силы Украины позаботятся о надлежащей перевозке репатриированных украинских защитников для передачи правоохранительным органам и судмедэкспертам.

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Тела должны пройти медицинские и следственные экспертизы.

Над репатриацией работали Координационный штаб по обращению с военнопленными, объединенный центр при СБ Украины, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ГВС), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГПС Украины , другие представительства, а также представители Международного комитета Красного Креста.

Чтобы наши военные всегда возвращались живыми и невредимыми, им нужна наша помощь. Раньше мы рассказывали о сборе на зимнюю одежду и снаряжение.

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