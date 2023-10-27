Война в Украине

Должны помнить цену каждого дня войны. В Украину вернули тела 50 военных ВСУ

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 октября 2023, 14:00
В Україну повернули тіла 50 військових ЗСУ — що про це відомо
Фото: Pexels

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