Маємо пам’ятати ціну кожного дня війни. В Україну повернули тіла 50 військових ЗСУ

Сьогодні, 27 жовтня, в Україну повернули тіла 50 військових ЗСУ. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ). Читай у нашому матеріалі все, що відомо про повернення тіл військових.

В Україну повернули тіла 50 військових ЗСУ — що про це відомо

Сьогодні, 27 жовтня, за результатами репатріації Україна змогла повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України.

Збройні Сили України подбають про належне перевезення репатрійованих українських захисників для передачі правоохоронним органам та судмедекспертам.

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Тіла мають пройти медичні та слідчі експертизи.

Над репатріацією співпрацювали Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, об’єднаний центр при СБ України, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, інші представництва, а також представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Аби наші військові завжди поверталися живими та неушкодженими, їм потрібна наша допомога. Раніше ми розповідали про збір на зимовий одяг та забезпечення.

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