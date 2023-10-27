Війна в Україні

Маємо пам’ятати ціну кожного дня війни. В Україну повернули тіла 50 військових ЗСУ

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 27 Жовтня 2023, 14:00
В Україну повернули тіла 50 військових ЗСУ — що про це відомо
Фото: Pexels

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