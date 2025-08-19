Пятеро умерли в плену: Россия вернула тела погибших украинцев

По результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 1000 погибших, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Возвращение произошло в рамках предварительных договоренностей. Российская сторона отдала тела, по их утверждению, принадлежащие украинским военнослужащим.

В Украину вернули тела погибших: детали

Сообщается, что среди репатриированных тел пять из них принадлежат украинским военнослужащим, погибшим в плену. Они были в списках тяжелораненых и тяжелобольных пленных, которые сформировали согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

Коордштаб отмечает, что российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства.

— Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан, — добавили в ведомстве.

На щите вернули защитников из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

Далее следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия провели по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В Координационном штабе также выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельно поблагодарили личный состав Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД ВСУ, который осуществляет перевозку репатриированных тел в определенные государственные учреждения.

Напомним, что ранее глава МВД Игорь Клименко рассказывал, что тела погибших передают в очень изувеченном состоянии.

