П’ятеро померли у полоні: Росія повернула тіла загиблих українців

За результатами репатріаційних заходів до України повернули тіла 1000 загиблих, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повернення відбулося в рамках попередніх домовленостей. Російська сторона віддала тіла, які, за їхнім твердженням, належать українським військовослужбовцям.

До України повернули тіла загиблих: деталі

Повідомляється, що серед репатрійованих тіл п’ять з них належать українським військовослужбовцям, які загинули в полоні. Вони були у списках тяжкопоранених і важкохворих полонених, які сформували згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

Коордштаб зазначає, що російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання.

— Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян, — додали у відомсті.

На щиті повернули оборонців з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Далі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи провели за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Координаційному штабі також висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окремо подякували особовому складу Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до визначених державних установ.

Нагадаємо, що раніше голова МВС Ігор Клименко розповідав, що тіла загиблих передають у дуже понівеченому стані.

