Для тебе Війна в Україні

П’ятеро померли у полоні: Росія повернула тіла загиблих українців

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Серпня 2025, 14:34
П’ятеро померли у полоні: Росія повернула тіла загиблих українців

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь