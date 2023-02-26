Взрывы в Мариуполе – привет от ВСУ? Андрющенко о ситуации в городе и запуганной девушке на “бале Сатаны”

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о ситуации в Мариуполе и “бале Сатаны” в Москве.

По его словам, оккупанты напуганы взрывами в Мариуполе, куда начали доставать ракеты ВСУ. Это стало для тыловых баз РФ в Украине – неожиданностью.

Не помогает им ни система ПВО, ни самолеты. Теперь оккупанты должны эвакуировать свои центры логистики и обеспечения куда глаза глядят.

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Те жители, которые остались в Мариуполе и ждут ВСУ — в восторге от хороших новостей. Они делают все, чтобы врагов в городе оставалось как можно меньше.

Также Андрющенко прокомментировал пропагандистский концерт в Московских Лужниках, где 14-летняя девочка из Мариуполя благодарила убийц ее матери, а затем забыла текст, который ее заставляли говорить оккупанты.

Андрющенко просит не делать поспешных выводов, поскольку ребенок после всего пережитого испытывает страх, а у нас пока нет возможности освободить её из плена Кремля.

Напомним, что ранее мы рассказывали историю дважды беженцев, спасших мариупольца из-под завалов.