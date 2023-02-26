Вибухи в Маріуполі — привіт від ЗСУ? Андрющенко про ситуацію в місті та залякану дівчину на “балі Сатани”

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про ситуацію в Маріуполі та “бал Сатани” у Москві.

За його словами, окупанти налякані вибухами у Маріуполі, куди почали діставати ракети ЗСУ. Це стало для тилових баз РФ в Україні несподіванкою. Не допомагає їм ані система ППО, ані літаки. Тепер окупанти мають евакуювати свої центри логістики та забезпечення куди очі глядять.

Ті мешканці, що залишились у Маріуполі та чекають на ЗСУ — в захваті від хороших новин. Вони роблять усе, щоб ворогів у місті залишалось якомога менше.

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Також Андрющенко прокоментував пропагандистський концерт в Московських Лужниках, де 14-річна дівчинка з Маріуполя дякувала вбивцям її матері, а потім забула текст, який її змушували говорити окупанти.

Андрющенко просить не робити поспішних висновків, оскільки дитина після всього пережитого відчуває страх, а ми поки що не маємо можливості визволити її з полону Кремля.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали історію двічі біженців, які врятували маріупольця з-під завалів.