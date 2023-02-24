“В 5:17 я написал президенту”: председатель ГНСУ Дейнеко рассказал, во сколько началось полномасштабное вторжение

Год назад украинское общество содрогнулось от взрывов рядом со своими домами. Новая фаза российско-украинской войны началась 24 февраля, на рассвете.

О тех лютых, февральских часах трудно вспоминать до сих пор. Детали первых часов полномасштабного вторжения рассказали журналисты УП, которые пообщались с главой пограничной службы Сергеем Дейнеко.

Во сколько времени началась война в Украине

Для многих начало полномасштабного вторжения ассоциируется с часами, стрелка которых была направлена на 4 утра. Но председатель государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, который за несколько дней до вторжения активно готовил украинские войска к наступлению врага, говорит: так думать некорректно.

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Вторжение началось в 3:40 на участке Луганского пограничного отряда, это Миловский район.

Первыми оккупантов встретили пограничники, которыми в 2014 году руководил Дейнеко и которые в том же году, также первыми, отбивали врага.

— Населённый пункт Зориновка. Там диверсионно-разведывательная группа российских войск напала на пограничный пост, завязался бой. Сразу у нас был первый погибший воин в этой полномасштабной агрессии, — говорит военный.

Пришли доклады, и около четырех утра я доложил министру внутренних дел Денису Монастырскому, что на трех направлениях мои подчиненные уже ведут бои, надвигаются колонны. Я так понял, что он уже докладывает президенту.

Лично Зеленскому я отправил sms в 5 часов 17 минут, когда уже практически по всей государственной границе шло вторжение, — вспоминает Дейнеко.

Мужчина зацитировал сообщение, которое в то утро направил Верховному Главнокомандующему армией Украины.

— Доброе утро, уважаемый президент. Позвольте доложить. Это полномасштабная военная агрессия со стороны Российской Федерации. Обстрелян ряд пунктов пропуска на границе с РФ, ведется огонь Градами на их территории. Над Чернобыльской зоной слышен пролет реактивной авиации. Также Грады бьют из Крыма. В настоящее время — пять раненых. Мои подразделения занимают позиции.

Наступление в 2022 и в 2023: что говорит военный

По словам Сергея Дейнеко, перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году он и другие военные ясно понимали, что россияне пойдут Чернобылем, Востоком и Севером Украины.

За этот год украинские войска намного лучше подготовлены, чем в прошлом году. Так что любые попытки врага зайти со стороны Беларуси однозначно не увенчаются успехом.

Если взять то, что сделано за этот год, то намного лучше готовы к возможному повторному вторжению с территории Беларуси, причем на любом направлении.

Будет или не будет, над этим вопросом размышляют и военные эксперты. Стоит ли ждать наступления с белорусской границы и как готовится Украина, читай в нашем другом материале.

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