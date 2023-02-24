“О 5:17 я написав президенту”: голова ДПСУ Дейнеко розповів, о котрій годині почалося повномасштабне вторгнення

Рік тому українське суспільство здригнулося від вибухів поряд зі своїми будинками. Нова фаза російсько-української війни почалася 24 лютого, на світанку.

Про ті люті, лютневі години важко згадувати й досі. Деталі перших годин повномасштабного вторгнення розповіли журналісти УП, які поспілкувалися з головою прикордонної служби Сергієм Дейнеком.

О котрій годині почалася війна в Україні

Для багатьох початок повномасштабного вторгнення асоціюється із годинником, стрілка якого була направлена на 4 ранку. Та голова державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, який за кілька днів до вторгнення активно готував українські війська до наступу ворога, каже: така думка є некоректною.

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Вторгнення почалося о 3:40 на ділянці Луганського прикордонного загону, це Міловський район.

Першими окупантів зустріли прикордонники, якими у 2014 керував Дейнеко і які того ж року, також першими, відбивали ворога.

— Населений пункт Зоринівка. Там диверсійно-розвідувальна група російських військ напала на прикордонний пост, зав’язався бій. Одразу ми мали першого загиблого воїна в цій повномасштабній агресії, — каже військовий.

Прийшли доповіді, і близько четвертої ранку я доповів міністру внутрішніх справ Денису Монастирському про те, що на трьох напрямках мої підлеглі уже ведуть бої, що насуваються колони. Я так зрозумів, що він уже доповідає президенту.

Особисто Зеленському я відправив sms о 5-й годині 17 хвилин, коли вже практично по всьому державному кордону йшло вторгнення, — пригадує Дейнеко.

Чоловік зацитував повідомлення, яке того лютого ранку надіслав Верховному Головнокомандувачу армії України.

— Доброго ранку, шановний пане президенте. Дозвольте доповісти. Це — повномасштабна військова агресія з боку Російської Федерації. Обстріляні ряд пунктів пропуску на кордоні з РФ, ведеться вогонь Градами з їхньої території. Над Чорнобильською зоною чутно проліт реактивної авіації. Також Гради б’ють з Криму. На цей час — п’ять поранених. Мої підрозділи займають позиції.

Наступ у 2022 та у 2023: що говорить військовий

За словами Сергія Дейнека, перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році він та інші військові чітко розуміли, що росіяни підуть Чорнобилем, Сходом та Північчю України.

За цей рік українські війська набагато краще підготовлені, аніж це було торік. Тож будь-які спроби ворога зайти з боку Білорусі — однозначно не увінчаються успіхом.

Якщо взяти те, що зроблено за цей рік, то ми набагато краще готові до можливого повторного вторгнення з території Білорусі, причому на будь-якому напрямку.

Буде чи не буде — над цим питанням роздумують й військові експерти. Чи варто чекати наступу з білоруського кордону та як готується Україна, читай у нашому іншому матеріалі.

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