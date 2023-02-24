Побачив очі президента і зрозумів — ми все контролюємо: Михайло Подоляк про перший день вторгнення

Кожен українець має власні спогади про 24 лютого 2022 року. Багато хто скаже, що відчував тоді тривогу, паніку, нерозуміння ситуації, розгубленість та певну безпорадність.

Але яким був цей день для вищого керівництва нашої держави? Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пригадав перший день повномасштабного вторгнення.

Він ділиться, що тоді їхав на роботу не 40 хвилин, як завжди, а 2,5 години. Причина була очевидна — масштабні затори на дорогах Києва.

Зараз також дивляться

Я приїхав у офіс, піднявся на четвертий поверх. Побачив очі президента і зрозумів — ми все контролюємо, — згадує Подоляк.

За його словами, Зеленський зовсім не розгубився, а впевнено та чітко віддавав накази, провів Радбез, говорив з міжнародними партнерами.

Останні, до речі, в той момент не дуже вірили в те, що Україна зможе вистояти. Натомість пропонували Зеленському втечу.

— “Ну, ви не хочете там таксі взяти й кудись поїхати?” І президент дуже чітко, монотонно, конкретно казав: “Ні, давайте без таксі. Але ви просто на цьому таксі передасте нам зброю”.

Тоді вони думали, що ми жартуємо. Сьогодні вони вже не знають, яке таксі треба наймати, щоб передати нам усе, що треба, — розповідає радник голови ОП.

І це все відбулось ще до дев’ятої ранку! Уся державна система працювала в посиленому режимі, щоб захистити Україну. І це принесло свої результати. Нині ми стоїмо вже 365-й день та маємо як ніколи міцну віру у свою перемогу.

Повне інтерв’ю Михайла Подоляка про початок масштабного вторгнення — відео

Сьогодні на календарі вже знайома для всіх дата, але 24 лютого 2023 року — точно вже інші ми. Читай, як нас з тобою змінив цей рік війни.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Головне фото: Getty Images